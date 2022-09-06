كندا تكشف عن هوية أحد منفذي هجمات الطعن: المتهمان شقيقان

كشفت شرطة «الخيالة الكندية الملكية» في «ساسكاتشوان»، عن اسم أحد المشتبه بهما في هجمات بالسكين، نفذها شخصان في 13 موقعا مختلفا في إقليم «ساسكاتشيوان»، غربي كندا، والذي تم العثور عليه ميتا، أمس الاثنين.

ونفذ شخصان أحدهما يدعى «داميان ساندرسون» والآخر «مايلز ساندرسون»، الهجوم في 13 موقعا مختلفا في «ساسكاتشيوان».

وقالت الشرطة الكندية، إن محققي الطب الشرعي حددوا الآن جثة «داميان ساندرسون» أحد المشتبه بهما في حادث «ساسكاتشوان».

وأشارت الشرطة الكندية، إلى أن المشتبه بهما في حادث «ساسكاتشيوان» شقيقان.

وفي وقت سابق، أشارت شرطة الخيالة الكندية الملكية في «ساسكاتشوان»، إلى أن الحادث وقع في عدة مواقع بمنطقة «جيمس سميث كري نيشن» وفي قرية ويلدون شمال شرقي «ساسكاتشيوان».

العثور على جثة «داميان» في منطقة كثيفة الحشائش

وقالت مساعدة مفوض شرطة «الخيالة الملكية الكندية»، روندا بلاكمور، إن في الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، تم العثور على رجل متوفى في منطقة «جيمس سميث كري نيشن»، مضيفة أن قسم التحقيق الجنائي في الشرطة بـ«ساسكاتشوان»، أكد أن الشخص هو «داميان ساندرسون»، وفقا لما ذكرته قناة «سي تي في» الكندية.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الحادث إلى 11 شخصا و 19 مصابًا.

وأشارت بلاكمور، إلى العثور على جثة «داميان» في منطقة كثيفة الحشائش، وأوضحت مساعدة مفوض الشرطة: «يمكننا التأكيد أن لديه إصابات واضحة».

وأوضحت بلاكمور في مؤتمر صحفي، أن لا يمكن القول على وجه اليقين كيف مات «داميان»، لكنه ربما يكون قتل على يد شقيقه «مايلز».

بلاكمور: «مايلز ساندرسون» ربما أصيب

وتابعت بلاكمور قائلة، إن الشرطة تعتقد أن «مايلز ساندرسون» ربما أصيب، مضيفة أن هناك احتمالًا أنه الأخير قد يسعى للحصول على رعاية طبية.

وأشارت المسؤولة الشرطية، إلى أن حتى لو أصيب «مايلز»، فهذا لا يعني أنه لا يزال خطيرًا.

وأوضحت بلاكمور، أن «مايلز ساندرسون»، لديه سجل إجرامي طويل يشمل جرائم الأشخاص والممتلكات.

ويواجه «مايلز»، 3 تهم تتعلق بالقتل من الدرجة الأولى، وتهمة واحدة تتعلق بمحاولة القتل، وتهمة واحدة بالاقتحام والدخول، فيما وجهت الشرطة إلى «داميان» تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وتهمة الشروع في القتل، وتهمة الاختراق والدخول.