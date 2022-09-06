إطلاق نار في «ويتشكان ليك فيرست نيشن» شمال غربي «ساسكاتون» بكندا

أصدرت شرطة الخيالة الكندية الملكية، تنبيهًا للأشخاص الخطرين فيما يتعلق بحادث إطلاق نار في «ويتشكان ليك فيرست نيشن»، وأشارت في بيان صحفي، إلى التحقيق في الحادث.

وتقع «ويتشكان ليك»، على بعد 200 كيلومتر تقريبًا شمال غربي «ساسكاتشوان».

شرطة الخيالة: لا نعتقد أن إطلاق النار له صلة بتحقيق «جيمس سميث»

وأضافت «شرطة الخيالة الكندية الملكية»، أنها لا تعتقد إن إطلاق النار له صلة بتحقيق «جيمس سميث كري نيشن».

وحددت «شرطة الخيالة الكندية الملكية»، المشتبه بهما في إطلاق النار، وهما كيلي ويتشكان «22 عاما» وميلفن ستار بلانيت «33 عاما»، وفقا لما ذكرته قناة «سي تي في» الكندية.

وطلبت «شرطة الخيالة الكندية الملكية»، من سكان المنطقة التزام اليقظة وتجنب الاقتراب من الأشخاص المشبوهين أو المتجولين.

وفي وقت سابق، أشارت شرطة «الخيالة الكندية الملكية» في «ساسكاتشوان»، إلى العثور على «داميان ساندرسون»، أحد المشتبه بهما في هجمات بالسكين، نفذها شخصان في 13 موقعا مختلفا في إقليم «ساسكاتشيوان»، غربي كندا، والذي تم العثور عليه ميتا.