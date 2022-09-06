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وفاة الأنبا إيساك الأسقف العام لدير القديس مكاريوس السكندري

كتب:

مصطفى رحومة
09:35 ص | الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
الأنبا إيساك

الأنبا إيساك

توفي الأنبا إيساك الأسقف العام، والأب الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، صباح اليوم، عن عمر ناهز، 85 عاما، بعد أن قضى في حياة الرهبنة ما يقرب من 59 عامًا.

وبحسب بيان الكنيسة الأرثوذكسية، فإنّ الأسقف إيساك، ولد يوم 21 أكتوبر 1937 وترهب في دير السريان يوم 4 يناير 1964، ورسم في رتبة خوري إبيسكوبوس «مساعد أسقف» في 18 يونيو 1978 ثم نال درجة الأسقفية يوم 1 يونيو 2014.

واختتمت الكنيسة بيانها بتحديد موعد الجنازة، مؤكدة أنها ستقام صلوات تجنيزه في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، غدًا الأربعاء، الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

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