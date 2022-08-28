الكنيسة تواجه الزيادة السكانية بالمحتوى الدرامي وحملات توعية في القرى

تعد الزيادة السكانية من أخطر المشكلات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، في ظل ارتفاع الأسعار، وتسعى الدولة المصرية إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، ولكن تقف مشكلة الزيادة السكانية عائقًا أمام جهود الدولة في تحسين الحالة الاجتماعية للمواطنين، وتسعى كل مؤسسات الدولة المصرية إلى مواجهة خطر الزيادة الساكنية من خلال العديد من الأنشطة، ومن هذه المؤسسات التي تسعى لمواجهة خطر الزيادة السكانية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي نظمت العديد من الأنشطة لمواجهة الزيادة السكانية.

الكنيسة تواجة الزيادة السكانية

وفي هذا الصدد أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الزيادة السكانية تؤثر على كل مقدرات الدولة، والكنيسة تعمل على التوعية بهذه القضية في كل المجالات منذ فترة كبيرة، كما تلمس الكنيسة بعض الأمور التي تحتاج لضبط بشأن الزيادة السكانية.

الكنيسة تطلق وثيقة تنظيم الأسرة

وأكد المتحدث باسم الكنيسة، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية صدى البلد، أن الكنيسة أطلقت وثيقة تنظيم الأسرة في أبريل 2021 وكانت من البدايات المختلفة للتوعية بقضية الزيادة السكانية، كما أن الكنيسة تستهدف المجتمعات الريفية للتوعية بخصوص تنظيم الأسرة، حيث تستهدف الكنيسة 56 مجتمعًا كل عام للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، ويتم استخدام أكثر من وسيلة لمخاطبة المواطنين من كل الزوايا.

المحتوى الدرامي في مواجهة الزيادة السكانية

وأشار موسى إبراهيم إلى أن الكنيسة تقوم بصناعة المحتوى الدرامي لمخاطبة المجتمعات البسيطة للتوعية، حيث يتم توضيح أن الأسرة ذات العدد الكبير لا يستطيع عائلها الإنفاق عليها؛ وأن الجميع يكون منتجين، ويتم تسليط الضوء على معاناة الأسرة بسبب زيادة عدد أفرادها، وتقدم الكنيسة دروس توعية للمقبلين على الزواج، للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وأهمية تنظيم النسل لحماية المجتمع من خطر الزيادة السكانية.

زيادة التوعية بالقضية السكانية

وتابع المتحدث باسم الكنيسة: الآباء الكهنة والخدام في الكنيسة في حالة تواصل دائم مع المواطنين وهم متواجدون دائمًا و«عايشين واقع الأسر»، وهذا الأمر يساعد على زيادة التوعية بالقضية السكانية و«هناك جهود من الكنيسة لتعليم الكبار الذين يضغطون على أبنائهم بكثرة الإنجاب».