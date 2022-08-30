البابا تواضروس عن أهمية «ملتقى لوجوس»: إظهار عظمة مصر وأصالة الكنيسة

تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن أهداف ملتقى شباب لوجوس، والذي جاء تحت شعار «العودة إلى الجذور»، وذكر أن الفكرة الرئيسية تتمثل في أن الكنيسة القبطية امتدت في أماكن كثيرة من العالم، «بقى فيه الجيل الثاني والثالث وبعض الأماكن الجيل الرابع، وبالتالي صورة مصر عندهم مش واضحة، وربما تكون صورة قليلة الحضور، عشان كده فكرنا إزاي نعمل هذا الملتقى، العمل ده من خلاله يحقق هدفين في غاية الأهمية».

الهدف الأول إظهار عظمة مصر

وأضاف «تواضروس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «آخر ساعة»، الذي يعرض على شاشة «extra news»، أن الهدف الأول إظهار عظمة مصر وتاريخها والجغرافيا الخاصة بها وحضاراتها وتراثها، وحاضرها وإنجازاتها، والهدف الثاني توضيح أصالة الكنيسة القبطية التي تُعد أقدم كيان شعبي على أرض مصر، «بالتالي بما أن فيه دلوقتي كنائس قبطية مصرية في أماكن كثيرة في العالم، فكان لازم نرجع للكنيسة الأم، أو الأصل، الأقدم».

البابا: نطبق المثل المصري «على الأصل دور»

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: «طبعًا عارفين المثل المصري الجميل (على الأصل دور)، فالكنيسة القبطية أول كنيسة نشأت على أرض مصر في الإسكندرية في القرن الأول الميلادي، فلازم الشباب اللي طالع جديد، اللي هو منتمي لمجتمعات الدول اللي بره وبلدهم ويحمل جنسياتها لازم يعرف أن الأصل كله في مصر، فالهدفين هما إظهار عظمة مصر وأصالة الكنيسة»