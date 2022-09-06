مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-9-2022 في كفر الشيخ.. المغرب 6:18 مساء

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-9-2022 في كفر الشيخ ، التي تقع في الجزء الشمالي من الجمهورية، على مياه البحر المتوسط، ويبحث كثير من المواطنين في قرى المحافظة عن المواقيت الخاصة بالصلاة، لأداء الفروض في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-9-2022 في كفر الشيخ

يقدم «الوطن» خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-9-2022 في كفر الشيخ، إذ سجلت مواعيد الأذان الخاصة بالصلوات، حسب التوقيت المحلي للمحافظة، بحسب بيان، الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

- موعد صلاة الفجر: 4:09 صباحا.

- موعد الشروق: 5:39 صباحا.

- موعد صلاة الظهر: 11:58 صباحا.

- موعد صلاة العصر: 3:32 مساء.

- موعد صلاة المغرب: 6:18 مساء.

- موعد صلاة العشاء: 7:38 مساء.

الصلاة في مسجد إبراهيم الدسوقي

جدير بالذكر أن مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، يعد مزارا إسلاميا له جذور تاريخية، حيث يتوافد عليه في كل عام الآلاف من الزائرين بكل إنحاء الجمهورية، وكذلك من بعض الدول العربية والعالم الإسلامي، لزيارة المسجد وأداء الصلوات.