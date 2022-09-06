رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-9-2022 في كفر الشيخ.. المغرب 6:18 مساء

كتب:

خير الله فؤاد
09:57 ص | الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
مواقيت الصلاة في كفر الشيخ - صورة من مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ - صورة من مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-9-2022 في كفر الشيخ ، التي تقع في الجزء الشمالي من الجمهورية، على مياه البحر المتوسط، ويبحث كثير من المواطنين في قرى المحافظة عن المواقيت الخاصة بالصلاة، لأداء الفروض في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-9-2022 في كفر الشيخ

يقدم «الوطن» خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-9-2022 في كفر الشيخ، إذ سجلت مواعيد الأذان الخاصة بالصلوات، حسب التوقيت المحلي للمحافظة، بحسب بيان، الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

- موعد صلاة الفجر: 4:09 صباحا.

- موعد الشروق: 5:39 صباحا.

- موعد صلاة الظهر: 11:58 صباحا.

- موعد صلاة العصر: 3:32 مساء.

- موعد صلاة المغرب: 6:18 مساء.

- موعد صلاة العشاء: 7:38 مساء.

الصلاة في مسجد إبراهيم الدسوقي

جدير بالذكر أن مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، يعد مزارا إسلاميا له جذور تاريخية، حيث يتوافد عليه في كل عام الآلاف من الزائرين بكل إنحاء الجمهورية، وكذلك من بعض الدول العربية والعالم الإسلامي، لزيارة المسجد وأداء الصلوات.

اقرأ المزيد:

علي جمعة: صلاة العيد ممتدة حتى موعد "الظهر".. ويجوز أدائها منفردا

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6-9-2022 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في دمياط.. العصر الساعة 3.25 مساء

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5-9-2022 في محافظة كفر الشيخ

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 5-9-2022 في محافظات مصر
بقلم خير الله فؤاد