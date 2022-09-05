مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في دمياط.. العصر الساعة 3.25 مساء

رُفع آذان الظهر اليوم الاثنين 5 سبتمبر في محافظة دمياط في تمام الساعة 11 و52 دقيقة بحسب بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، ولأن المواطنون يحرصون على معرفة مواعيد الصلوات الخمس لأدائها في أوقاتها، تقدم "الوطن"، في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الاثنين.

مواعيد الصلاة اليوم الاثنين في دمياط

وبحسب ما جاء في مواعيد الصلاة وفقا للتوقيت المحلي لمحافظة دمياط، والهيئة المصرية العامة للمساحة فإنها ستكون كالتالي:

صلاة الظهر: الساعة 11.52 صباحاً

صلاة العصر: الساعة 3.25 مساءً

صلاة المغرب: الساعة 6.12 مساءً

صلاة العشاء: الساعة 7.32 مساءً

بدء الصلاة بمسجد النور

وعبر أهالي منطقة باب الحرس بمدينة دمياط، عن سعادتهم ببدء الصلاة في مسجد النور الجاري إنشائه بعد أن جرى تخصيص مصلى للسيدات لأداء الصلوات مؤقتا ولحين الانتهاء من تشطيب وتجهيز المسجد.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قررت إزالة مسجد النور بمنطقة باب الحرس لأنه مبني على تغطية ترعة الشرقاوية ويعيق حركة المرور وأعمال توسعة وتطوير طريق الدكتور علي مشرفة.

وتبرع أحد رجال الأعمال، بتكلفة إعادة بناء المسجد في المكان ذاته بعد توسعة حرم الطريق، بحيث لا يعيق أعمال التطوير وهو ما لاقى استحسان سكان المنطقة.