مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5-9-2022 في محافظة كفر الشيخ

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الإثنين بجميع محافظات مصر، من بينها محافظة كفر الشيخ، حيث تقع المحافظة في الجزء الشمالي من الجمهورية، وتطل على البحر المتوسط، ويبحث الكثير من المواطنين في قرى المحافظة عن المواعيد، لأداء الفروض في أوقاتها المحددة.

ويقدم «الوطن» في السطور التالية، مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 5 سبتمبر 2022 في محافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار خدمتها اليومية التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 5-9-2022 في كفر الشيخ

وسجلت مواعيد الصلاة حسب التوقيت المحلي لمحافظة كفر الشيخ، وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة، ما يلي:

موعد صلاة الفجر: 4.08 صباحًا.

موعد الشروق: 5:38 صباحًا.

موعد صلاة الظهر 11:59 صباحًا.

موعد صلاة العصر: 3.33 مساءً.

موعد صلاة المغرب: 6:19 مساءً

موعد صلاة العشاء: 7.39 مساءً

وتجدر الإشارة إلى أن مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق في كفر الشيخ، يعد من أشهر المساجد والمزارات الإسلامية، إذ يتوافد عليه كل عام الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء الجمهورية، ومن بعض الدول العربية والعالم الإسلامي.