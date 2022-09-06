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الإسكان توجّه بإتاحة المزيد من قطع الأراضي لاستيعاب طلبات ثامن مراحل «بيت الوطن»

كتب:

أيمن حمزة
09:40 ص | الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان

الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان

وجّه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإتاحة المزيد من قطع الأراضي لاستيعاب طلبات الحاجزين بالمرحلة الثامنة بمشروع «بيت الوطن» للمصريين في الخارج، والذين قاموا بالتحويل لحجز قطع أراض، ولم يصبهم الدور نظراً لورود تحويل آخر قبل تحويلهم، وذلك في بشرى سارة لحاجزي مشروع «بيت الوطن».

مشروع بيت الوطن

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتور عاصم الجزار، بمجموعة عمل مشروع بيت الوطن، لمتابعة سير إجراءات التخصيص بالمرحلة الثامنة التى تم غلق باب الحجز بها مؤخرا، مؤكدا أهمية التواصل مع الحاجزين، وسرعة الرد على استفساراتهم والعمل على حل مشاكلهم.

وشدد الوزير على أهمية تطوير العمل بمشروع بيت الوطن، حيث إن هناك مجموعة من الأفكار المطروحة لتطوير العمل بالمشروع، موجّها مجموعة العمل بالتواصل المباشر معه لسرعة إنجاز المهام المطلوبة.

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.