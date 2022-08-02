14 أغسطس.. بدء تسليم المرحلة السادسة من أراضي «بيت الوطن» بدمياط الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 14 أغسطس الجاري، وحتى يوم الإثنين 12/9/2022، في تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة غرب المدينة السابق طرحها بالمرحلة السادسة بمدينة دمياط الجديدة، وفقًا للمواعيد المقررة من الجهاز.

موعد تسليم الأراضي

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة - المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة A من 1 : 42، يوم الأحد 14/8/2022، والقطع من 43 : 85، يوم الإثنين 15/8/2022، وتخصيص يوم الثلاثاء 16/8/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام، مضيفًا أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة B من 1 : 41، يوم الأربعاء 17/8/2022، والقطع من 42 : 82، يوم الخميس 18/8/2022، والقطع من 83 : 123، يوم الأحد 21/8/2022، وتخصيص يوم الإثنين 22/8/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة C، القطع من 1 : 43، يوم الثلاثاء 23/8/2022، والقطع من 44 : 86، يوم الأربعاء 24/8/2022، والقطع من 87 : 130، يوم الخميس 25/8/2022، وتخصيص يوم الأحد 28/8/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة D، يوم الإثنين 29/8/2022، وتخصيص يوم الثلاثاء 30/8/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

موعد تسليم القطع بالمنطقة F

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة F، القطع من 1 : 51، يوم الإثنين 5/9/2022، والقطع من 52 : 102، يوم الثلاثاء 6/9/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 7/9/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام، مضيفًا أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة G القطع من 1 : 50، يوم الخميس 8/9/2022، والقطع من 51 : 100، يوم الأحد 11/9/2022، وتخصيص يوم الإثنين 12/9/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.