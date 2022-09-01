وزير الإسكان يترأس اللجنة الوطنية لمتابعة أعمال تطوير «التجلي الأعظم»

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة الوطنية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بحضور ممثلي الجهات المعنية، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير مدينة سانت كاترين، الواقعة جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، وجبل كاترين، ودير سانت كاترين الأثري، والذي يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.

الإسراع بمعدلات التنفيذ

وشدد وزير الإسكان على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، وتكثيف العمل للانتهاء من التنفيذ وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع، وبأعلى مستوى من الجودة، والتوسع في زراعة أشجار الزيتون والنباتات المحلية، حيث أن الزراعة بجانب دورها البيئي، تؤدى دورًا وظيفيًا وتعمل كعازل بصري للمباني مما يجعلها تندمج مع الطبيعة.

وعبر الدكتور عاصم الجزار، عن شعوره وباقي أعضاء اللجنة بالفخر لما يتم إنجازه على أرض الواقع في مشروع تطوير الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذي تجلى فيه المولى عز وجل لسيدنا موسى، حيث يهدف التطوير إلى تهيئة الموقع للاستخدام، وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، فالتطوير يعمل على حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية والتراث وتشمل أعمال التطوير إزالة جميع التشوهات التي كانت قائمة بالموقع، من أجل إظهاره وإبرازه بالشكل الذي يليق بتفرده على مستوى العالم.

المعايير البيئية هي الحاكمة في تنفيذ أعمال التطوير

وأكد الوزير، أن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة، وتعد المعايير البيئية هي الحاكمة في تنفيذ أعمال التطوير، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ويتم استخدام خامات من البيئة المحيطة «حجر كاترين»، وألوان المباني متوافقة مع الطبيعة الجبلية المحيطة، ويتم مراعاة اشتراطات وضوابط تطوير المناطق التراثية المعمول بها من قبل اليونسكو، وجميع تصميمات المباني والمنشآت بمشروع التطوير، متوافقة مع البيئة، كما أن التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بمدينة سانت كاترين، ويتم إشراك المجتمع المحلى في عملية التطوير.

«التجلي الأعظم».. 14 مشروعًا

وأشار الوزير إلى أن أعمال تطوير موقع «التجلي الأعظم»، تشمل تنفيذ 14 مشروعاً، يتولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذها، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهناك فرق عمل من الوزارة تتابع تنفيذ تلك المشروعات بشكل مباشر، وتشمل «إنشاء مركز الزوار الجديد - إنشاء ساحة السلام - إنشاء النزل البيئي الجديد - إنشاء الفندق الجبلي - تطوير النزل البيئي مصر سيناء - إنشاء المجمع الإداري الجديد - إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة - تطوير المنطقة السياحية - تطوير وادي الدير - مشروع درء أخطار السيول - إنشاء شبكة الطرق والمرافق وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين - تطوير منطقة إسكان البدو - تطوير مركز البلدة التراثية - إنشاء المنطقة السياحية الجديدة بالأسباعية».

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقي المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.