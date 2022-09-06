موسم عودة اللقلق الأبيض إلى أوروبا.. رحلة هجرة هربا من برودة الجو

مصر محطة مهمة للطيور المهاجرة من أوروبا وإفريقيا وآسيا، بعد رحلة طويلة ربما تستغرق آلاف الأميال كل عام، ومحافظة جنوب سيناء إحدى خطوط السير في رحلة الطيور المهاجرة بمختلف أنواعها، إذ تقع المحافظة في المدخل الشمالي الشرقي لقارة إفريقيا ومصر، لذا تتوسط كل من آسيا وأوروبا وتربط إفريقيا بالقارتين.

أشهر الطيور المهاجرة.. اللقلق الأبيض

والطيور المهاجرة أو "الحوامة" لديها مواسم للهجرة من أوروبا إلى إفريقيا والعكس، ومن أشهر الطيور المهاجرة "اللقلق الأبيض"، وبحسب الدكتور وليد حسن مدير محميات جنوب سيناء، فإن موسم عودة طائر اللقلق الأبيض بدأت في طريق عودته إلى أوربا بعد قضاء فصل الصيف في إفريقيا بعيدًا عن برودة المناخ في قارة أوروبا.

متابعا خلال حديثه لـ"الوطن"، أن رحلة اللقلق الأبيض تستمر ثلاث شهور، إذ يمر بشبه جزيرة سيناء في فصل الشتاء متجها إلي أفريقيا، ويهاجر في مجموعات يتجاوز عددها الآلاف، موضحا أنه جرى رصد رحلة هجرة العام الماضي لنحو 400 ألف طائر لقلق أبيض.

استراحة الطيور للغذاء

وأكد مدير محميات جنوب سيناء، أن من أبرز المحطات المهمة للطائر الذي يمتاز بالقوة والسرعة هي سواحل محمية رأس محمد وشواطئ جنوب سيناء، حيث يقطع اللقلق الأبيض قرابة 4000 ميل سنويا خلال موسم الهجرة الواحد، وبالتالي يحتاج للتزود بالطعام والشراب، ويتخذ من محافظة جنوب سيناء محطة الاستراحة.

وتابع: "بالنسبة للطيور المهاجرة بين أوروبا وإفريقيا تبدأ عمليات الهجرة في أوقات البرودة في أوربا لتتجه الطيور إلى إفريقيا بحثا عن الطعام والشراب والتزاوج فترة ثلاث شهور، ثم تعود إلى موطنها الأصلي في أوروبا التي تعتبر البيت الأساسي لبعض الطيور مثل اللقلق الأبيض.

أجهزة تتبع GPS

وأوضح "حسن"، أن بعض الأشخاص والمنظمات المهتمة بالطيور المهاجرة تقوم بتركيب أجهزة تتبع لهذه الطيور، ومنها الطائر "هيليجر"، الذي قامت صاحبته الألمانية بتركيب جهاز تتبع له بعد أن كبر وبدأ؛ يطير لتتبع رحلته ومعرفة خط السير، موضحًا أن الهدف من تركيب الجهاز هو معرفة التنوع البيولوجي في العالم، خاصة أن الطيور تعبر آلاف الأميال من دول وقارات؛ من أجل التزاوج وإقامة بيوت جديدة، بالإضافة إلى مراقبة وضع الطائر من الناحية الصحية ومعرفة أماكن استراحاته طوال فترة السفر.

خط سير هجرة اللقلق الأبيض

وأكد الدكتور مجدي سعد، متخصص في الطيور المهاجرة بقطاع محميات جنوب سيناء، أن طائر اللقلق الأبيض لا يمر بالبحر المتوسط خلال رحلة هجرته من أوروبا؛ حيث يحتاج إلى تيارات حرارية لا تتكون من خلال البحر، مشيرًا إلى أن اللقلق يمشي ببطء، وأضاف: "رحلة الهجرة تبدأ من أغسطس، إذ يهرب اللقلق من برودة أوروبا إلى الدفء في أدغال إفريقيا، وتستمر رحلة الهجرة حتى سبتمبر، أي نحو 50 يوما، وتضم أسرابها نحو 10 آلاف طائر في كل سرب.

وأوضح أنه خلال هذه الرحلة يتزاوج هذا الطائر، ثم يبدأ العودة في شهر فبراير على أن تنتهي في أبريل ليعود مرة أخرى إلى أوروبا؛ ليضع البيض في الأعشاش التي تنتشر في كل أنحاء أوروبا.