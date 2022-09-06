خدم مع 3 بطاركة.. من هو الأنبا إيساك أسقف دير القديس مكاريوس السكندري؟

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، الأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، الذي توفى صباح اليوم عن عمر ناهز، 85 عامًا، بعد أن قضى في حياة الرهبنة ما يقرب من 59 عامًا، ومن المقرر أن تصلي عليه صلاة الجنازة غدًا في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

من الزقازيق إلى الرهبنة في وادي النطرون

وترصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن الأنبا إيساك، وفقا لما أعلنه دير القديس مكاريوس السكندري، في بيان وداعه، منذ قليل، والذي وثق فيه كافة التواريخ والتفاصيل المهمة في حياة مدبر هذا الدير، وأبرزها خدمته مع 3 بطاركة مختلفين.

- من مواليد 21 أكتوبر 1937م.

- حصل على بكالوريوس العلوم سنة 1960.

- كان من كنيسة الأنبا تكلاهيمانوت بالزقازيق.

- جاء إلى الدير في 11 أغسطس 1963 م.

- تاريخ الرهبنة: 4 يناير 1964 م.

- من أبناء دير: دير السريان، وادي النطرون، مصر

- أسماء قبل الأسقفية: «الاسم العلماني: لويس فهمي برسوم» ثم «أبونا الراهب القمص ويصا السرياني».

- رسم الأنبا إيساك برتبة الأسقف المساعد في 18 يونيو 1978، وبرتبة الأسقف العام:1 يونيو 2014 م.

- رُسِمَ قسًا في 25 يونيو 1967 م. مع قمصية الآباء صرابامون السرياني، ومتياس السرياني، ورهبنة الراهب بموا السرياني.

- نال رتبة القمصية عام 1968.

خدمة الأنبا ايساك مع 3 بطاركة

- انتدبه البابا كيرلس السادس للذهاب للإكليريكية ليكون أب اعتراف للطلبة هناك، وللصلاة في كنيسة العذراء بقصرية الريحان، واستمر هكذا حتى الإجازة الصيفية ثم بعدها طلب الرجوع لديره.

- انتدبه قداسة البابا شنوده للخدمة كوكيل لبطريركية الإسكندرية من سبتمبر 1974 إلى إبريل 1975 م.

- خدم في عدة كنائس داخل مصر وخارجها: «الإسكندرية - الخرطوم (السودان) - ليبيا - لندن - أمريكا (سان فرانسيسكو)، - كندا».

- سيم «خوري أبيسكوبوس» أي مساعدًا للأنبا مكسيموس مطران القليوبية، في عيد العنصرة سنة 1978م، مع 4 آخرين، منهم الأنبا مرقس.

- وفي عام 2012 م تم تكليفه من قبل القائم نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة بتعمير المناطق الرهبانية بجبل نتريا ومتابعة الكنائس المجاورة لها.

- خدم مساعدا مع الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وذلك في تدبير دير القديس مكاريوس السكندري في البحيرة بعد اعتراف الكنيسة به عام 2014.

- رسم البابا تواضروس، الأنبا ايساك أسقفا في يوم 1 يونيو 2014.

- تاريخ النياحة 6 سبتمبر 2022.