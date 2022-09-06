البابا تواضروس ينعى الأنباء إيساك: أكمل سعيه الصالح بسلام

نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في بيان رسمي، الأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، الذي توفى صباح اليوم عن عمر ناهز، 85 عامًا، بعد أن قضى في حياة الرهبنة ما يقرب من 59 عامًا.

البابا ينعي الأنباء إيساك

وقال البابا تواضروس، في بيانه: «نودّع الأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحي لدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، الذي رقد في الرب اليوم عن عمر بلغ 85 سنة».

وأضاف البابا: «نودّعه بعد حياة رهبانية استمرت لما يقرب من 59 عامًا عاش خلالها محافظًا على التقاليد الرهبانية مجاهدًا صامتًا في خضوع وطاعة، مقدمًا نموذجًا للرهبنة كما ينبغي أن تكون».

وفاة الأنبا إيساك

وتابع: «اليوم إذ نودعه إلى السماء بعد أن أكمل سعيه الصالح بسلام نثق أنه سينال نصيبه مع الأمناء الأتقياء في الملكوت الأبدي. خالص التعزية لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي ومجمع رهبان الدير».