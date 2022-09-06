«التعليم الفني» تعلن فتح مرحلة ثانية للتقديم بالمدارس التكنولوجية

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، إن هناك عدة أسباب لفتح المرحلة الثانية من التقديم لبرامج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهي تأخر بعض نتائج الشهادة الإعدادية؛ ما آثار تساؤلات واستفسارات الطلاب وأولياء الأمور، كما أن هذه المدارس تعمل على جذب الطلاب المميزين في النواحي العملية بالإضافة إلى المواد النظرية.

هناك مجموعة من الاختبارات الخاصة بالقبول

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، أن هناك مجموعة من الاختبارات الخاصة بالقبول، لا يستطيع بعض الطلاب اجتيازها من حيث الكفاءة الشخصية والقدرة على اقتحام سوق العمل في سن مبكرة.

وأشار «بصيلة»، إلى أن المقابلات الشخصية تسفر في بعض الأحيان عن أن «مش كل طالب حصل على مجموع معين يستطيع الالتحاق بهذه المهنة والوظيفة»، لذلك تم فتح باب القبول للمرحلة الثانية، مضيفًا: «سنفتح مرحلتين فقط، الأولى والثانية، لأن العدد المتبقي بسيط جدا،وفي غضون أسبوعين سيتم الانتهاء من عمل مقابلات لهؤلاء الطلاب الجدد بصفة نهائية».

هناك 38 مدرسة ستستقبل الطلاب العام الدراسي المقبل

وأشار رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، إلى أنّ هناك 38 مدرسة ستستقبل الطلاب العام الدراسي المقبل، وفي العام الدراسي الذي يليه ستفتح 46 مدرسة أبوابها لاستقبال الطلاب، متابعًا: «نحن في صدد فتح مجموعة أخرى من المدارس لأن الإقبال على الطلاب والشركات الاستثمارية الكبيرة فاق التوقعات، وهذا ما يدل على أن رجال الصناعة مهتمين بتخريج فنيين متخصصين في مجالاتهم، بالإضافة إلى وعي أولياء الأمور والطلاب بأهمية التعليم التكنولوجي الذي يؤهلهم إلى دخول سوق العمل في سن مبكرة».