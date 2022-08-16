«التعليم» تنفذ ورش عمل لتطوير البرامج الدراسية المتقدمة للتعليم الفني

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورش عمل لـ125 من مطوري البرامج الدراسية في التعليم الفني من مختلف المحافظات بالإضافة إلى 50 خبيرا من ممثلي الصناعة والقطاع الخاص، بهدف العمل على تطوير مناهج التعليم الفني وفقًا لمنهجية الجدارات، وذلك بمدرسة الفيوم الفندقية، بالتعاون مع مشروع تطوير التعليم الفني والتدريب المهنى TVET Egypt الممول من كلا من الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية.

جاء ذلك للبدء في تطوير وصياغة الأطر العامة للعديد من البرامج الدراسية المتقدمة، والتي سيتم البدء في تنفيذها خلال الأعوام القادمة في عدد من المدارس الفنية التي تمتلك المقومات المادية والموارد البشرية لتقديم تعليم فني متقدم يتماشى مع ما يتم من تطوير في منظومة التعليم الفني المصري.

بناء قدرات معلمي التعليم الفني أساس جميع أعمال التطوير

وقال الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني، إن بناء قدرات معلمي التعليم الفني هو أساس جميع أعمال التطوير حتى يتمكن المعلمون من تنفيذ التطوير بما يكسب خريجي التعليم الفني المهارات والسلوكيات التي تمكنهم من المنافسة على فرص العمل اللائقة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

جدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 42 الصادر بتاريخ 22/3/2022 قام بإعادة تنظيم التعليم الفني المتقدم من خلال حصول جميع الطلاب على دبلوم المدارس الفنية نظام الثلاث سنوات، وفقًا للبرامج الدراسية المطورة وفقًا لمنهجية الجدارات مع إتاحة الفرصة لجميع الطلاب للالتحاق ببرامج دراسية مطورة وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية لمدة عامين إضافيين بما يعرف ببرامج «+2» للحصول على الدبلوم الفني المتقدم، وذلك بما يضمن تطوير المناهج الدراسية في ضوء التطور التكنولوجي المتلاحق والسريع، وبما يسهل على الخريجين استكمال تعليمهم الجامعي، وفقًا للضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

برامج فنية بجميع القطاعات

وتشمل البرامج الفنية المتقدمة التي يتم تطويرها حاليًا جميع قطاعات التعليم الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، كما تشمل العديد من المهن التي تخدم سوق العمل مثل أوتوترونكس السيارات، وماكينات التشغيل الرقمي بمساعدة الحواسب CNC، وتكنولوجيا التكييف المركزي وغرف التبريد، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، وتكنولوجيا سلامة الغذاء.