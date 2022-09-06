رئيس اتحاد الناشرين يفتتح معرض كتاب نادي الرحاب بمشاركة 30 دار طباعة

افتتح سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، مساء أمس الإثنين، معرض كتاب نادي الرحاب، برعاية شركة اورايون وتنظيم شركة ماركتير للدعاية والإعلان.

ويعقد معرض كتاب نادي الرحاب، خلال الفترة من 5 إلى 18 سبتمبر الجاري، وتعرض دور النشر المشاركة مجموعة متنوعة من الكتب بخصومات تتراوح بين 20-50%، كما يقام على هامش المعرض العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية.

وتضم قائمة دور النشر والطباعة المشاركة بكتاب نادي الرحاب 30 دارًا وهم: بيت الحكمة، هيئة الخدمة الروحية، دار الهلال، ثري دي كمبيوتر سنتر، دون، دار إبداع للترجمة، ام كيه للنشر والتوزيع، دار بصمة، دار الصفوة، دار الروضة للدراسات الإنسانية، كنوز للنشر والتوزيع، المجموعة الدولية للطباعة والنشر والتوزيع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار المعارف، شركة نهضة مصر للصحافة والإعلام، مكتبة البحر الأحمر، مكتبة الإسكندرية، مؤسسة الرسالة العالمية، دار المعرفة للنشر والتوزيع، الناشر الذهبي للنشر والتوزيع.

وعقب الافتتاح قام سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، يرافقه مصطفى سالم رئيس القطاع التجاري بشركة أورايون للخدمات، بجولة بدور النشر المشاركة، عرض خلالها القائمون العروض والخصومات المقدمة لزوار المعرض، والتي تصل إلى 50% على بعض الكتب، إضافة إلى هدايا للأطفال لتشجيعهم على القراءة.

وخلال الجولة، أشاد الناشرون، بالتسهيلات التي قدمتها مجموعة طلعت مصطفى، لإقامة المعرض بشكل مثالي لعرض الكتب، وتقديم أنشطة ثقافية وترفيهية عديدة لجذب زوار للمعرض، وطالبوا رئيس اتحاد الناشرين سعيد عبده بالتنسيق مع المجموعة لإقامة معرض كتاب نادي الرحاب سنويًا.

وقال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن الاتحاد تعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، لتنظيم معرض للكتاب بمشروع مدينتي، وحقق المعرض نجاحًا فاق توقعات المشاركين من دور النشر، مما حفزنا للتنسيق مع المجموعة لتكرار التجربة وإقامة معرض بنادي الرحاب، ونتمنى أن يتم إقامة معرض جديد بمدينتي قبل نهاية العام.

وأشار رئيس اتحاد الناشرين، إلى أن دور النشر المشاركة بمعرض نادي الرحاب للكتاب، تقدم عروضًا مميزة للزوار علاوة على خدمة توصيل الكتب للمنزل، لافتًا إلى أهمية المعارض التي تقام بالمشروعات العمرانية المتكاملة مثل الرحاب ومدينتي للنفاذ لشريحة جديدة من القراء.