وزير البترول يبحث التعاون مع شركات عالمية في خفض الكربون والتحول الطاقي

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ناتاشا بيليديس، كما عقد عدة اجتماعات مع عدد من رؤساء الشركات العالمية، في إطار مشاركته بمؤتمر غازتك 2022 بمدينة ميلانو الإيطالية.

وتناولت الاجتماعات موضوعات التعاون المشترك واستكشاف الفرص المتاحة لزيادة سبل التعاون، وتأكيد الملا أنّ قطاع البترول المصري يولي أهمية كبيرة للتعاون مع الشركات العالمية التي ترغب في تنفيذ أنشطة واستثمارات في أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، في مجال التحول الطاقي وخفض الانبعاثات، في ظل استراتيجيات الدولة لتكون مصر أحد أهم الأسواق، ومركزا لتداول وتجارة الطاقة بمصادرها كافة.

مباحثات مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية

كما عقد وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية ناتاشا بيليديس، بحثا خلالها مشروعات التعاون المشترك وأوضاع سوق البترول والغاز، في ضوء التحديات التي تواجهها، كما شهد اللقاء استعراض الموقف الحالي للاكتشافات الغازية التي تحققت في قبرص وكيفية تعظيم الاستفادة منها، والاستفادة من التسهيلات والبنية الأساسية التي تمتلكها مصر لاستقبال الغاز القبرصي بعد تنمية الاكتشافات بما يحقق صالح البلدين.

وأكد الوزيران، أهمية استمرار التنسيق والتعاون البناء بين الجانبين في ضوء الأهمية المتزايدة للغاز الطبيعي، خاصة في مرحلة التحول الطاقي، وناقش الوزيران ما تقدمه فرق العمل المشكلة من الجانبين لدعم أواصر التعاون تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.

مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية

وبحث الوزيران، مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بصناعة البترول والغاز، مع بيكر هيوزو، خلال اجتماع الملا، مع لورينزو سيمونيللي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز والوفد المرافق له، كما جرى بحث مجالات التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة، خاصة في إقامة مشروعات لخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بصناعة البترول والغاز.

مشروعات استرجاع غازات الشعلة

كما جرى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استرجاع غازات الشعلة وخفض الانبعاثات في شركات التكرير، حيث أكد الملا أهمية العمل المشترك للإسراع في تنفيذ المشروعات في إطار سياسة قطاع البترول لتحقيق الاستدامة، كما أعرب الملا عن تقديره للتعاون البناء مع الشركة، موجّها الشكر لها لاستمرارها في دعم برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة، والذي يهدف إلى إعداد كوادر من الشباب والشابات المصريين من ذوي الكفاءات ليصبحوا قادة في المستقبل.

وأكد سيمونيللي، تطلع بيكر هيوز لفتح آفاق جديدة للتعاون مع قطاع البترول فى مجالات أخرى، ورغبة شل في تنفيذ مشروعات جديدة في مجالات خفض الكربون والتحول الطاقي.

وعقد المهندس طارق الملا، اجتماعا مع سيدريك كريمرز نائب رئيس شركة شل العالمية لأنشطة الغاز الطبيعي المسال والوفد المرفق له، وشهد الاجتماع بحث موقف أعمال الشركة فى مناطق امتيازها بالبحرين الأحمر والمتوسط في مصر، وخطط العمل والمستهدفات خلال الفترة المقبلة، واستعراض موقف مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها فب مجال خفض الكربون بين الشركة المصرية القابضة للغازات وشركة شل، وبحث الموقف الحالي للمشروع الجاري تنفيذه بين الطرفين في مجال تطوير نظم موحدة لإدارة الانبعاثات الكربونية.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع بالجدول الزمني لتنفيذ خطة العمل في مناطق الامتياز، فيما أكد كريمرز رغبة شركة شل القوية لتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات خفض الكربون والتحول الطاقي، وذلك لتوفير كميات إضافية من الغاز للتصدير للاستفادة من مستويات الأسعار الحالية للغاز.

حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس خالد قاسم، رئيس شركة شل مصر.

مباحثات مع رئيس شيفرون العالمية

وعقد الملا لقاء مع رئيس شركة شيفرون العالمية مايك ويرث، تناولا خلاله بحث التعاون في أنشطة الغاز الطبيعي المسال في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعتها شيفرون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لتطوير البنية الأساسية لتمكين نقل الغاز المتاح من منطقة شرق المتوسط إلى مصر.

وشهد اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة والعمل على تعظيم القيمة المضافة إلى جانب الاستعدادات لمؤتمر المناخ المقبل COP27 الذي تستضيفه مصر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، ومدى التعاون المشترك في هذا الإطار.

وشهد لقاء الوزير مع ماركو ألفيرا الرئيس التنفيذي لشركة تري أنرجي سوليوشن، مناقشة سبل التعاون الممكنة واستكشاف الفرص المتاحة للعمل المشترك مع الشركة خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال إنتاج مصادر الطاقة متعادلة الكربون باستخدام الهيدروجين.

وأشار ماركو خلال الاجتماع، إلى اهتمام الشركة بالتعاون مع قطاع البترول المصري لاستغلال التسهيلات والبنية الأساسية المتطورة للغاز الطبيعي في مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

حضر اللقاء الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأوتو واترلاندر، الرئيس التجاري لشركة تري أنرجي سوليوشن.