وزير البترول يستعرض موقف خطط مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا في إطار المتابعة الدورية لإجراءات قطاع البترول، التي تم اتخاذها في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، ومواجهة تداعياتها وتأثيرها على الجانب الذي يتم استيراده من البترول الخام وإمدادات المنتجات البترولية للسوق المصرية.

إنتاج مصر من البترول والغاز

وشهد الاجتماع استعراض موقف انتظام خطط العمل التي انطلقت مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تعمل على استمرار الاستقرار الذي تحقق فيما يخص إمدادات السوق المحلي من البترول والغاز الطبيعي ومنتجاتهما، واستدامة تأمين الإمدادات وتلبية الاحتياجات، وذلك من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الإنتاج لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل وتقليل كميات الاستيراد من الخارج لسد جانب من الاحتياجات البترولية والتي تشهد انتظاما في توفيرها للسوق المحلي برغم التحديات الناجمة عن الأزمة.

كما استعرض الاجتماع موقف إمدادات الوقود المكافئ «الغاز والمازوت» لمحطات الكهرباء، ونجاح المنظومة في توفير الإمدادات خاصة في فترة ذروة الاستهلاك التي بدأت منذ منتصف يوليو حتى الآن.

تقليل الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية

وأكد الملا استمرار قطاع البترول في تنفيذ الخطط الموضوعة من خلال تكامل منظومة العمل، والتي تراقب عن كثب تطورات الأزمة والتحديات والفرص الناشئة عنها، ومن ثم العمل على تقليل الآثار السلبية لها على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنّ تكثيف قطاع البترول لإجراءاته في مجال زيادة الإنتاج، وتطبيق منظومة التحول الرقمي، وخاصة أنظمة المراقبة والقياس والتحكم في منظومة تداول البترول الخام والمنتجات البترولية من السولار والبنزين والبوتاجاز، إضافة إلى مشروعات الترشيد التي يتم تنفيذها داخل شركات قطاع البترول، كما أشاد الوزير بجهود فريق إدارة منظومة العمل والتكامل الذي تعمل به والتنسيق والتواصل الدائم فيما يخص الهيئة والقوابض والشركات.

ضم الاجتماع: الجيولوجي علاء البطل، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للمالية والتجارة الداخلية والخارجية والتخطيط والمشروعات والتكرير والنقل والتوزيع، الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ونائبيه للعمليات والمالية، والدكتور سعد هلال، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والمحاسب هشام نور، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.