أسعار البترول العالمية تنخفض 3% مقارنة بالأسبوع الماضي

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، أمس الجمعة، بأكثر من 2% -عن أسعار بداية الأسبوع- لتتجاوز 94 دولارًا للبرميل خلال نهاية تداولات الأسبوع الماضي، ويأتي ذلك عقب تراجعها بأكثر من 3% في إجمالي جلسات الأسبوع الماضي، على أمل أن تناقش «أوبك+» تخفيضات الإنتاج في اجتماع الاثنين المقبل.

اتجاه لأسوأ انخفاض أسبوعي

وقال مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إكونوميكس»، إنَّه بالرغم من الارتفاعات في الأسعار خلال نهاية التداولات إلا أنَّ المؤشر يتجه إلى أسوأ انخفاض أسبوعي له في أربعة أسابيع وهو منخفض بأكثر من 30% من أعلى مستوى لهذا العام بسبب مخاوف الركود والمخاوف بشأن تأثير عمليات إغلاق «COVID» الجديدة في الصين.

وأضاف أنَّه بجانب العرض، يراقب المستثمرون في النفط عن كثب التقدم المحرز في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، إذ يمكن لصفقة محتملة أن تطلق تدفقات كبيرة من إيران.

بحث تخفيضات الإنتاج

ومن المتوقع أن تناقش «أوبك+» تخفيضات الإنتاج في اجتماعها في الخامس من سبتمبر، على الرغم من أن المخاوف بشأن قيود «كوفيد-19» في الصين وضعف الاقتصاد العالمي ألقت بظلالها على السوق.

وسجلت أسعار العقود الآجلة لـ خام برنت العالمي عند إغلاق التداولات 93.02 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 86.87 دولار للبرميل، وبالرغم من الارتفاع إلا أنَّ كلا الخامين القياسيين انخفض 3% إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين في الجلسة السابقة، وسجل برنت انخفاضًا أسبوعيًا 7.9% بينما انخفض خام غرب تكساس 6.7 %.

ومن المقرر أن يجتمع تكتل «أوبك+» الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها بقيادة روسيا على خلفية تراجع متوقع في الطلب، على الرغم من أن السعودية تقول إن الإمدادات تظل محدودة.