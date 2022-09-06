مدبولي: نرغب في إنشاء وحدات سكنية بالمدن القائمة للأسر المتوسطة والشباب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ محافظة الفيوم أصبحت تضمّ أنشطة ترفيهية وثقافية للأهالي، لافتا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية بعواصم المحافظات.

مشروعات الإسكان في الفيوم

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي منعقد الآن في محافظة الفيوم، أنّ الدولة توسّعت في مشروعات الإسكان المتنوعة، لكن أغلبها كان بالمدن الجديدة، حيث كانت الدولة ترغب بالدخول في المدن القائمة قدر الإمكان لإنشاء وحدات عليها، لتكون بمتناول الشباب والأسر المتوسطة لطرحها.

وتابع رئيس الوزراء، أنّ أرض الشونة وأرض المحلج كانت مستغلة من محلج الفيوم، وجرى استغلال جزء من الأراضي الفارغة منه لعمل مشروع إسكاني يخدم أهالي الفيوم، مشيرا إلى أنّ مستوى تشطيب الوحدة جيد جدا، وسيتم طرحها قريبا.