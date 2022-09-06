مدبولي يتفقد مشروع توسعات تنقية المياه في الفيوم ضمن «حياة كريمة»

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، توسعات محطة تنقية المياه في منطقة العزب الجديدة، المُنفذ في محافظة الفيوم ضمن مبادرة «حياة كريمة».

محطة تنقية المياه في العزب الجديدة

واستمع رئيس الوزراء، إلى شرح حول أعمال المشروع، الذي تضمن تنفيذ المحطة بنظام DYN Filter، ويتم تطبيق تكنولوجيا أمريكية لأول مرة في مصر، وتشغيل المحطة بنظام التحكم عن بعد PLC الطاقة الانتاجية للمحطة 120,000 متر مكعب.

وتبلع قيمة المشروع نحو 490 مليون جنيه، وهو المشروع المتوقع انتهائه مطلع يناير المقبل.