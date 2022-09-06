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مدبولي يتفقد مشروع المجمع الصناعي في الفيوم الجديدة بتكلفة 1.2 مليار جنيه

كتب:

محمد مجدي وأسماء أبوالسعود
12:21 م | الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، أعمال إنشاء المجمع الصناعي في مدينة الفيوم الجديدة، الذي يقام على مساحة 51 فدانا بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

المجمع الصناعي في مدينة الفيوم الجديدة

ويتضمن المشروع، مجمعا خرسانيا يضم 576 وحدة صناعية أرضي ودورين، ومبنى للمعارض، ومبنى بالمجمع الخرساني للأنشطة المتعلقة بالمنسوجات والملابس الجاهزة والسجاد اليدوي والصناعات المكملة، ومبنى للأنشطة القائمة على التصنيع الزراعي ومنتجات النخيل والنباتات الطبية والعطرية «تعبئة تغليف ...إلخ» لمبنى للأنشطة الصناعية والحرفية.

كما يضم المشروع مجمعا معدنيا به 116 وحدة صناعية، مساحة الوحدة الكلية 648م2، والمساحة المغطاة 432 مترا مربعا، فضلا عن مباني خدمية، ومسجد،  وخدمات بنكية.

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بقلم محمد مجدي وأسماء أبوالسعود