سامر المصري: فيلم «نزوح» أجهدني ورد فعل جمهور فينيسيا أسعدني

حظي الفيلم السوري «نزوح» بإشادات واسعة خلال عرضه بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ79، والتي تقام حاليا بحضور نخبة من صناع السينما حول العالم، إذ عرض الفيلم الذي أخرجته وكتبته المخرجة السورية سؤدد كعدان، ضمن مسابقة «Orizzonti Extra»، بحضور أبطاله وصناعه وعلى رأسهم النجوم سامر المصري، وكندة علوش، في أول ظهور لها بعد ولادتها.

وكشف النجم السوري سامر المصري، في بيان له، تفاصيل التجربة بالكامل، مؤكدا أن فيلم «نزوح» تجربة صعبة ولكنها جميلة على كافة مستوياتها، مشيدا بأول تجربة سينمائية له مع المخرجة كعدان: «اهتمامي وشغفي بالتجربة بدأت مع قراءة السطور الأولى في السيناريو، شعرت حينها أنه التزام أن أشارك في هذه الحالة الإنسانية التي يقدمها الفيلم ومخرجته ومؤلفته».

أضاف «المصري»: «الفيلم تدور قصته حول حالة إنسانية طبيعية تجمع أب وأم وبناتهما أثناء الحرب، ومع تصاعد الأحداث تتفرق الأسرة وتخرج بنتين محاولتين الهروب من آثار الحرب، في حين يتمسك الأب المواطن البسيط العادي السوري العصامي الذي تمكن من بناء بيته وأسرته من لا شيء، وبعد أن تمكن من بناء عائلة تدق طبول الحرب وتلاحق المنطقة التي يقطن بها القذائف والرصاص».

سامر المصري يتحدث عن فيلم «نزوح»

وكشف «سامر» عن أن القصة تأخذنا لتحولات سريعة وغريبة مع معايشة حالات إنسانية متعددة في محاولة من رب الأسرة حماية أسرته والحفاظ عليها: «تجربة حلوة وصعبة استمتعت بيها وبأداء الشخصية أمام أختي وصديقتي النجمة كندة علوش»، مؤكدا أن عدد كبير من المشاهد كان يحتوي على «الارتجال» وذلك بطلب من المخرجة نفسها، حتى يتمكن الممثلون من تجسيد المشاعر والحالة التي تفرض نفسها على الأحداث، مشيرا أنهما كانا يعبرا عن الحالة بتفاصيل أكتر من السطور المكتوبة.

سامر المصري يكشف كواليس تصوير الفيلم

وروى سامر المصري كواليس التصوير، مؤكدا أنه استغرق 70 يوما تقريبا، في ظروف صعبة جدا وأجواء حرب وتفجيرات وتراب وعفار طوال الوقت ودم وإصابات، مؤكدا أنه خلال هذه المدة لم يتمكن من النظر في المرآة، لأن ساعات العمل كانت طويلة: «الحمدلله هذا المجهود تكلل بالنجاح وسعدت كثيرا بردود الأفعال التي تلقيناها خلال عرض الفيلم بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حتى أني وزميلتي كندة علوش، بكينا بعد عرض الفيلم من السعادة».