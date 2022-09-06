مدبولي: نقلة حقيقية في قرى حياة كريمة بالفيوم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه أجرى زيارة إلى مشروع حياة كريمة في الفيوم، حيث يُنفذ في مركزين بإجمالي 64 قرية و600 تابع، موضحا أنّ معظم المشروعات تنفذ وفق البرنامج الزمني المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى منه بنهاية ديسمبر 2022، بما يمثل ثلث المحافظة.

مشروعات حياة كريمة في الفيوم

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، عقب جولته في محافظة الفيوم، أنّ العام المقبل 2023، سيشهد وصول مبادرة حياة كريمة إلى 80% من قرى المحافظة، مشيرا إلى أنّ هناك قوافل طبية يتم تنفيذها على مدار الأيام المقبلة.

نقلة حقيقية

وتابع رئيس الوزراء، أنّه اطمأن على تقدم الأعمال بقرى حياة كريمة، وعلى دخول المرافق إلى القرى من مياه شرب واتصالات، لافتا إلى أنّ هناك نقلة حقيقية بقرى حياة كريمة، وهو مشروع القرن بمصر.