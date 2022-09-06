«مدبولي»: نسب البطالة في أدنى مستوياتها على الرغم من الأزمة العالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن محطة المياه الكبيرة بمنطقة العزب الجديدة، تعتبر الأكبر على مستوى محافظة الفيوم، وتنتج نحو 480 ألف متر مكعب باليوم، والتوسعات بها تضيف 120 ألف متر مكعب باليوم، مشيرًا إلى الانتهاء من التوسعات في في شهر مارس وتدخل الخدمة مباشرة، إذ أن الهدف زيادة قدرات المياه خاصة مع فصل الصيف.

مجمع الفيوم الصناعي يضم أكثر من 576 ورشة

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن رئيس الوزراء أثناء زيارته لمحافظة الفيوم، أنه زار مجمع الفيوم الصناعي الضخم الذي يضم أكثر من 576 ورشة ويخدم صناعات بعينها، بالإضافة لها ورش ومصانع كبيرة، وإجمالي الورش والمصانع المتاحة 700 مصنع وتوفير آلاف من فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مؤكدا على أن نسب البطالة بمصر في أدنى مستوياتها على الرغم من الأزمة العالمية وكلها بمشروعات كبيرة.