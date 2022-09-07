«الفقي» بعد توليه تدريب منتخب الكويت للكاراتيه: هدفي بطولة العالم

أكد السيد الفقي، بطل مصر السابق في الكاراتيه وابن محافظة المنوفية، والذي تولى منصب مدرب منتخب الكويت للكاراتيه للكبار وتحت 21 سنة، أن هدفه في الفترة المقبلة هو الحصول على بطولة العالم المقامة في تركيا شهر أكتوبر، ثم بطوله آسيا شهر ديسمبر، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده في النجاح خارج مصر ورفع اسم مصر عاليا.

أول تعليق لمدرب منتخب الكويت للكاراتيه بعد توليه المنصب

ووجه «الفقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، رساله إلى زملائه ولاعبي الكاراتيه في مصر، قائلا «رسالتي إلى الجميع أن نعمل جادين وجاهدين لرفع اسم مصر وسمعتها العالمية في الكاراتيه داخل وخارج مصر»، مؤكدا أن المدرب المصري أصبح علامة فارقة في كل مكان يعمل فيه بفضل الله.

وأوضح أن أول مصري يتولى تدريب منتخب الكويت في لعبة الكاراتيه كان قيس مصطفى ثم عاطف أباظة منذ عام 2007، وهو آخر المصريين الذين يتولون هذه المهمة، مشيرا إلى أن مهمته الجديدة جاءت بعد تولي الإدارة الفنية لمنتخبات المملكة المغربية لمدة ثلاث سنوات في الفترة الأخيرة.

إنجازات السيد الفقي مدرب الكاراتيه

الجدير بالذكر أن السيد الفقي اعتزل الكاراتيه في عام 2006 بعد الحصول على برونزية العالم كبار وزن 75 كيلو، واتجه للتدريب بعدها، حيث تولى تدريب عدد من المنتخبات في مصر، وحصل وهو مدرب على بطولة العالم 2013 خمس ميداليات في الناشئين، وبطولة العالم 2015 أربع ذهبيات تاريخية في البنات تحت 21 سنة، والذهبية الأوليمبية في الأرجنتين في دورة الألعاب الأوليمبية للشباب، وبطولة العالم 2016، ثم تولى الإدارة الفنية لمنتخبات المغرب، وصولا إلى تولي تدريب المنتخب الكويتي للكاراتيه.