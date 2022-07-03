«مسعود» أول مصري وأفريقي يحصل على حزام أسود في الكاراتيه.. العمر مجرد رقم

«العمر مجرد رقم»، هكذا كشف الكابتن مسعود عبد العزيز، 73 عاما، من محافظة القليوبية، أول مصري يحصل على الحزام الأسود في لعبة الكاراتيه عام 1974، والذي يعد أقدم مدرب للعبة على مستوى الجمهورية، والذي أكد أن الرياضة كانت سببا في استمراره حتى هذا العمر لاعبا ومدربا للعبة التي طالما عشقها وكرس لها حياته.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا مع الكابتن مسعود عبد العزيز، 73 عاما، حول تاريخه الرياضي ومسيرته في لعبة الكاراتيه، حيث أنه من رواد اللعبة وحصل على الحزام الأسود عام 1974 كأول مصري وأفريقي يحصل عليه، وكان من مؤسسي أول اتحاد للعبة في مصر، ويعد أقدم مدرب للعبة في محافظة القليوبية ومصر بشكل عام، ولا يزال يمارس اللعبة والتدريب من خلال أكاديمية هيئة الشبان العالمية بالقليوبية.

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مؤسس أول اتحاد للكاراتيه في مصر

قال الكابتن مسعود عبد العزيز، إنه أول من مارس ودرب لعبة الكاراتيه في مصر عقب أدائه الخدمة العسكرية، حيث قام هو وعدد من رواد اللعبة بإدخالها في مصر وكان أول مصري وأفريقي يحصل على الحزام الأسود عام 1974، وما زال يمارس اللعبة من خلال تدريب لاعبي هيئة الشبان العالمية بالقليوبية، مشيرا أنه من مؤسسي اللعبة في مصر وكان من أوائل من جمعوا الكوادر لتأسيس أول اتحاد للعبة.

الرياضة تمنحك الشباب

وأكد «عبد العزيز» أن الرياضة منحته شبابا دائما، وأنه لم يدخن السجائر قط، مما ساهم في استقرار حالته الصحية، مشيرا أنه قام بالتمثيل في فيلم الأبطال مع الفنان الكبير أحمد رمزي، وترك مجال التمثيل بعد فرصة تدريب نادي الأنصار في المدينة المنورة بالسعودية، والذي ظل فيه 20 عاما متواصلة.

وأضاف «مسعود» أن رياضة الكاراتيه من الرياضات الهامة للدفاع عن النفس، وهي مناسبة للفتيات في كافة الأعمار، وتساعدهن في حماية أنفسهن، مشيرا أنه حقق بطولات كثيرة على مستوى الجمهورية من خلال لاعبي ولاعبات نادي هيئة الشبان العالمية ببنها.