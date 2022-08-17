يوسف بدوي: بدأت الكاراتيه في الخامسة.. ولم أحصل على ميداليات حتى 21 سنة

قال يوسف بدوي لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصل على الميدالية الذهبية، في بطولة ألعاب البحر المتوسط، إنه عندما كان في الخامسة من عمره، كان شقيقه يمارس اللعبة لمدة عامين، موضحًا: «لعبت أكثر من لعبة قبل الكاراتيه، مثل السباحة والجمباز، لكن عندما لعبت الكاراتيه فضلتها، وكان ذلك في الخامسة من عمري».

أضاف «بدوي»، خلال حواره مع هادية حسني مقدمة برنامج بداية وهدف، الذي يعرض عبر الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «عام 2014 كان مميزا للغاية، حيث انضممت لمنتخب الناشئين لأول مرة، وقبلها كنت أخوض البطولات ولم أكن موفقا فيها، لكنني وفقت في تصفيات المنتخب عام 2014».

تقسيمات منتخب الكاراتيه واختيار يوسف

وأوضح لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه، أن المنتخب الوطني يتم تقسيمه إلى ناشئين وشباب وتحت 21 سنة وكبار، مشيرًا إلى أنه بدأ كأي لاعب بـ«كاتا»: «كملت كوميتيه ومكملتش في الكاتا، لأني تدربت في الإثنين، كان لازم أكمل في الكاتا حتى الحصول على الحزام الأسود، وبعد كده اخترت كوميتيه لأني ارتحت فيها أكتر».

وأشار إلى أن الكوميتيه عبارة عن قتال بين لاعبين، بواقع 3 دقائق للكبار ودقيقتين للصغار: «ضربة القدم في الوجه تحتسب بـ3 نقاط والقدم في البطن بـنقطتين واليد بنقطة، ومع نهاية المباراة يكون اللاعب الأكثر إحرازا للنقاط يفوز الفائز».

أخطاء الماضي دروس للحاضر والمستقبل

وأكد أن عدم توفيقه في مرحلة الصغر أكبر ميزة وتوفيق من الله؛ لأنه لم يعد يكرر الأخطاء التي وقع فيها، وفي هذا الصدد عدّد الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة ألعاب البحر المتوسط بعض الأخطاء التي وقع فيها وتسببت في عدم حصوله على ميداليات في مرحلة الصغر: «بدأت مرة إني لعبت ميزان غلط، كنت بخس 9 كجم وفقدت طاقتي وفي البطولة كنت ببقى مش قادر أتحرك، وفي بطولات تانية مكنتش موفق في شكل التمرين طول السنة، ولم اكن موفقا في منتخب الناشئين أو منتخب الشباب ولم أحقق نتائج جيدة».