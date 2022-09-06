الفيوم: إنشاء 1100 وحدة ضمن مشروع الإسكان البديل بدعم من «حياة كريمة»

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أجرى زيارة ميدانية اليوم للمحافظة، تفقد خلالها المشروعات التي تمس المواطن بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الزيارة بدأت بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المدن، ومنها مشروع تطوير مدخل المدينة وميدان السواقي.

1100 وحدة سكنية بالفيوم

وأوضح «الأنصاري»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن رئيس الوزراء تفقد أيضا مشروعات الإسكان البديل في 1100 وحدة سكنية جديدة، تؤكد مفهوم التنمية الحضارية واهتمام القيادة السياسية بها.

وذكر المحافظ، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تضمنت العديد من القرى التي تم تطويرها، من خلال إنشاء مجمعات خدمية بنسبة تنفيذ 100%، ومجمعات زراعية انتهى العمل بها بنسبة 90%، إضافة لمشروعات الأبنية التعليمية ومراكز الشباب التي أصبحت جاهزة للتشغيل.

توصيل المرافق والخدامات للقرى المحرومة

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى أن رئيس الوزراء تابع الانتهاء من توصيل خدمات الغاز والإنترنت ومياه الشرب والصرف الصحي للقرى، خاصة تلك التابعة لمبادرة «حياة كريمة» التي دخلت المرحلة الأولى، لافتا إلى أن الزيارة أيضا شملت تفقدت عمل القوافل الطبية المتطورة التي تقدم الخدمات الطبية للعديد من الأسر على مستوى المحافظة.

أكبر محطة مياه في الفيوم

وأكد محافظ الفيوم، أن رئيس الوزراء تفقد محطة مياه العدوي التي تعد من أكبر محطات المياه على مستوى المحافظة، وتنتج 600 ألف متر مكعب يوميا، ضمن مشروعات «حياة كريمة»، موضحا أن رئيس الوزراء وجه خلال زيارته بسرعة إنجاز المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المخططة والمعلنة من قبل المبادرة الرئاسية.