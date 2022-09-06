تطورات جديدة في أزمة الـ221 طالبا بكلية تجارة الإسكندرية: الوزير يتدخل

قال الدكتور سيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، إنه بعد إذاعة حلقة الأمس، من برنامج «في المساء مع قصواء»، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الجامعة بعرض أمر الـ 221 طالبًا من طلاب الساعات المعتمدة، والذين كانوا سيتم فصلهم خلال الفترة القليلة المقبلة على مجلس الجامعة مرة أخرى، «إن شاء الله هيكون فيه حاجة لصالح الطلبة».

إن شاء الله هيكون فيه حاجة لصالح الطلبة

وأضاف «الصيفي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على «cbc»، أنه بالنسبة لهؤلاء الطلاب، فقد وجه رئيس الجامعة بعرض الأمر برمته مرة أخرى على مجلس الكلية، وفي حال الوصول إلى قرار وفقا للائحة المنظمة للعملية التعليمية فيتم عرضه على مجلس الجامعة وإخبار الطلاب بالقرار وتنفيذه.

القضية تحمل شق إنساني أكثر من كونها شق تعليمي

من ناحية أخرى، قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن المناشدة التي وجهتها بالأمس، لوزير التعليم العالي بخصوص طلبة الساعات المعتمدة بكلية تجارة جامعة الإسكندرية، وعددهم 221 طالبًا، كانت تحمل شق إنساني أكثر من كونها شقًا تعليميًا، «فيه تصور ما موجود لدى الجامعة»، فهؤلاء الطلاب قد تعرضوا لحالات إنسانية وظروف اقتصادية قد تكون غير جيدة، وبالرغم من ذلك فقد وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي بالبحث مرة أخرى في أمر هؤلاء الطلاب، وبحث إمكانية عودتهم إلى الكلية وعدم فصلهم.

قصواء الخلالي تشكر وزير التعليم العالي

واستطردت: «إن شاء الله القرار يكون لصالح الطلبة، ودول الأولوية الأولى بالنسبة لأي دولة أو منظومة تعليمية حول العالم هو الطالب والأسرة التي تدعمه، وأولادنا المدارس والجامعات أولى بهم من أي مكان تانى»، كما قدمت الشكر للدكتور سيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، ورئيس الجامعة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي.