وزير التعليم العالي: ارتفاع ميزانية البحث العلمي لـ2.9 مليار جنيه 2022

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر نجحت خلال أزمة فيروس كورونا في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، مشيدًا بنشر ما يزيد عن 2000 بحث علمي في مجالات ونشرات دولية عن كورونا، بجانب إجراء مايزيد عن 217 تجربة سريرية، مؤكدا أن دعم الدولة المصرية للمراكز البحثية والبحث العلمي مستمر لا ينقطع.

عاشور: البحث العلمي قاطرة التنمية الحقيقية

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال لقاء بعدد من محرري ومسؤولي ملف وزارة التعليم والجامعات بالصحف القومية والخاصة، أن ميزانية البحث العلمي تم مضاعفتها في مصر من 330 مليون جنيه عام 2014 لـ2.9 مليار جنيه عام 2022، مؤكدا أن البحث العلمي قاطرة التنمية الحقيقية للدول.

حسين خالد: الدولة ارتقت بملف البحث العلمي خلال السنوات الماضية

وفي السياق ذاته، أشاد عدد من الخبراء بمنظومة البحث العلمي في مصر وما يتم بها من إصلاحات وإجراءات ودعم في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف والارتقاء به، وخير دليل على ذلك زيادة ميزانيته عن الأعوام الماضية.

أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق وأستاذ الأورام بمعهد الأورام التابع لجامعة القاهرة، أن الدولة ارتقت بملف البحث العلمي خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الارتقاء في التصنيفات العالمية للجامعات والمراكز البحثية وزيادة مخصصات القطاعات البحثية خير دليل على ذلك.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن استراتيجية الدولة في دعمها للبحث العلمي سيسهم في إيجاد العديد من الحلول لحل أي مشكلة مجتمعية تواجه تحديات الدولة المصرية في كافة القطاعات.