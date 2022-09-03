وزير التعليم العالي: تكليف جامعة طنطا بإدارة فرع مستشفى 57357 في الغربية

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه جرى الاتفاق على أن تدير جامعة طنطا فرع مستشفى 57357 بالمحافظة، وذلك بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ولم يتم تحديد موعد انتهاء الإدارة وذلك بشأن استمرار عملها.

تطوير منظومة التعليم الجامعي

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال لقائه بعدد من محرري الوزارة، أن عضو هيئة التدريس هو الأساس في تطوير منظومة التعليم الجامعي، لافتا إلى أنه خلال الشهرين المقبلين تكون هناك رؤية واستراتيجية واضحة تشمل العديد من المحاور؛ أبرزها ما يتعلق بعضو هيئة التدريس.

مناهج لسوق العمل وخدمة المجتمع

وأوضح أن رؤية الدولة 2030، تشمل وجود مناهج لسوق العمل وخدمة المجتمع، وأخرى تهتم بتنمية الموارد الإقليمية، ومناهج ثابتة تتماشى مع المتطلبات العالمية.

وتابع عاشور أنه جرى اقتراح وضع أجندة ليوم العلم بمؤتمر المناخ، مضيفا أن الوزارة حجزت مساحة خضراء لعرض ما تم بذله في أبحاث وموضوعات تطوير تتعلق بالتغيرات المناخية.