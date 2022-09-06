إدارة الحوار الوطني تعلن اعتذار صفي الدين خربوش عن لجنة الحقوق السياسية

أعلنت إدارة الحوار الوطني اعتذار الدكتور محمد صفي الدين خربوش، عن مهام العمل كمقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بالحوار الوطني، وذلك بسبب انشغاله وعدم قدرته على التوفيق بين أعماله ومهامه كمقرر للجنة.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، توافق خلال اجتماعه الخامس، أمس الاثنين، على اختيار الدكتور محمد صفي الدين خربوش، مقررًا للجنة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بعد استعراض ومناقشة المجلس للسير الذاتية والتخصصات لـ350 مرشحًا.

وأعربت إدارة الحوار الوطني، عن أمنياتها بدوام التوفيق للدكتور محمد صفي الدين خربوش، وسيجرى التوافق من مجلس أمناء الحوار، على مقرر لجنة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ضمن فعاليات الجلسة القادمة، والمقرر انعقادها السبت 10 سبتمبر 2022.