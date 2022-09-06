اقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء.. ملف خاص عن الحوار الوطني

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأربعاء 7 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى:

- «الحوار الوطني» يصل محطته الخامسة.. واستكمال المحورين الاقتصادي والمجتمعي 10 سبتمبر

- واكتمل الحوار السياسي «الكل له صوت»

- تنويه عن مقال الدكتور محمود خليل تحت عنوان «الحالة الحرفوشية»

- تنويه عن مقال الدكتور محمود مسلم تحت عنون «الإخوان كلهم واحد»

- السيسي لـ «أبو مازن»: ندعم حل الدولتين ونؤيد إقامة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس

- وزيرة البيئة في حوار لـ«الوطن»: جاهزون لإطلاق فعاليات قمة المناخ بدعم الرئيس

- وزير الصحة يتابع خطة التأمين الطبي الوقائي لمؤتمر المناخ

- «التخطيط»: مد فترة التقدم لمبادرة المشروعات الخضراء

- «الوزراء»: العالم يحتاج 6 تريليونات دولار سنويًا لمعالجة آثار تغير المناخ

الصفحة الثانية:

- وزير الإسكان يوجه بإتاحة تخصص أراض لجميع حاجزي «بيت الوطن»

- «الطيران والهجرة»: محفزات للمصريين بالخارج لزيارة مصر

- مباحثات لتنمية القطاع السياحي من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية

- «القوى العاملة» و«الدولية للهجرة» تبحثان مخاطر الهجرة غير الشرعية

- الكلية العسكرية التكنولوجية تحصل على شهادة «الاعتماد المؤسسي»

- ارتفاع سعر الذهب عالميا.. وجنيه زيادة للجرام محليا

- «آمنة» يناقش مع «النواب» التصالح في مخالفات البناء

- «مريم وتغريد»: بطولة في المصارعة.. وصداقة في الحياة

الصفحة الثالثة:

- رئيس الوزراء: بنبني البلد.. و«حياة كريمة» تغير حياة المصريين

- مقال للدكتور محمود مسلم تحت عنوان «الإخوان كلهم واحد»

- «التعليم»: تدريب 5 آلاف معلم بـ«الخامس الابتدائي»

- «التجارة»: مصر تفتح ذراعيها للشركات السعودية

- تعاون «مصري- ياباني» لإصدار سندات «خضراء»

- الفريق أسامة عسكر يبحث التعاون العسكري مع «مالاوي»

- اليوم.. آخر فرصة لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة للتنسيق

- مصر تعزي الصين في ضحايا زلزال «سيتشوان»

- تعاون إقليمي لدعم إمدادات الغاز إلى أوروبا

الصفحة الرابعة:

- قطار «الحوار الوطني» يصل محطته الخامسة باستكمال هيكل غالبية اللجان

- واكتمل الحوار السياسي «الكل له صوت»

- «مجلس الأمناء» يستكمل المحورين الاقتصادي والمجتمعي 10 سبتمبر

- مقرر المحور السياسي: إعادة النظر في قانون الأحزاب

- مقرر مساعد المحور الاجتماعي: يجب أن يشمل الحوار الجميع

- مقرر مساعد «الحقوق السياسية»: نحن أمام مهمة وطنية

- مقرر مساعد «المحليات»: مهمتنا مواجهة الفساد

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «الحالة الحرفوشية»

الصفحة الخامسة:

- السيسي لـ «أبو مازن»: نؤيد حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.. ومطلوب تكاتف الجهود للحفاظ على التهدئة في غزة

- مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية.. جهود حماية الشعب الفلسطيني

- برعاية السيسي.. منتدى التعاون الدولي يناقش قضايا المناح بالعاصمة الإدارية اليوم

الصفحة السادسة:

- وزيرة البيئة لـ«الوطن»: مشاركة 30 ألفًا في «cop 27» بينهم 100 من الرؤساء والملوك لمدة 12 يومًا أفضل تسويق للسياحة والمشروعات القومية

- ياسمين فؤاد: جاهزون لإطلاق فعاليات قمة المناخ في شرم الشيخ بدعم الرئيس السيسي.. والمستقبل للوظائف الخضراء

- المنطقة الخضراء مقامة على شكل زهرة اللوتس.. وتلقينا 80 طلبًا لحجز أجنحة العرض.. والبعض طلب مساحات من 400 إلى 1000 متر.. وأطلقنا برنامج «نوفي» بـ 9 مشروعات تقدم حلولًا لمشكلات وقضايا الطاقة والمياه والغذاء

- «حياة كريمة» أحد حلول التكيف مع التغيرات المناخية من خلال مشروعات البايوجاز والطاقة الشمسية.. وأسهمنا بزراعة 27 ألف شجرة للتخفيف من حدة الانبعاثات

الصفحة السابعة:

- «مانولوفيتش» مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري

- الزمالك إلى قطر بالقوة الضاربة للبحث عن «كأس لوسيل»

- «شيكابالا» يحفز اللاعبين.. «جاد» يقترب من القلعة البيضاء.. وضغوط لضم «كمال» قبل مشاركته مع فيوتشر في كأس الـ«كونفيدرالية».

- «الشناوي والسولية ومعلول» يتصدرون قائمة الأهلي الجديدة

- المصري: لا نفكر في التعاقد مع «كهربا»

- 8 مواجهات من العيار الثقيل في بداية أحلام الكبار بدوري أبطال أوروبا

الصفحة الثامنة والأخيرة

- يحولان الطين إلى تحف: «محمد وعبد العظيم» يوفران نفقات الدراسة باحتراف «الفخار»

- تجمعهما صداقة وقررا استغلال الإجازة في اكتساب خبرة ورزق

- «كتيب المشاعر» سبيل «أمنية» للخروج من أزمتها النفسية: أنا بخير

- «أبانوب» يعالج مشكلات الشباب بالموسيقى

- طالب جامعي يرد الجميل لبائع كتب شجعه على القراءة والشعر: شكرًا «عم خالد»

- عرائس «أميرة» من وحي خيال الأطفال: دعوة للسعادة