اقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء.. ملف خاص عن الحوار الوطني
كتب:
محمد عاشور
07:54 م | الثلاثاء 06 سبتمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأربعاء 7 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى:
- «الحوار الوطني» يصل محطته الخامسة.. واستكمال المحورين الاقتصادي والمجتمعي 10 سبتمبر
- واكتمل الحوار السياسي «الكل له صوت»
- تنويه عن مقال الدكتور محمود خليل تحت عنوان «الحالة الحرفوشية»
- تنويه عن مقال الدكتور محمود مسلم تحت عنون «الإخوان كلهم واحد»
- السيسي لـ «أبو مازن»: ندعم حل الدولتين ونؤيد إقامة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس
- وزيرة البيئة في حوار لـ«الوطن»: جاهزون لإطلاق فعاليات قمة المناخ بدعم الرئيس
- وزير الصحة يتابع خطة التأمين الطبي الوقائي لمؤتمر المناخ
- «التخطيط»: مد فترة التقدم لمبادرة المشروعات الخضراء
- «الوزراء»: العالم يحتاج 6 تريليونات دولار سنويًا لمعالجة آثار تغير المناخ
الصفحة الثانية:
- وزير الإسكان يوجه بإتاحة تخصص أراض لجميع حاجزي «بيت الوطن»
- «الطيران والهجرة»: محفزات للمصريين بالخارج لزيارة مصر
- مباحثات لتنمية القطاع السياحي من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية
- «القوى العاملة» و«الدولية للهجرة» تبحثان مخاطر الهجرة غير الشرعية
- الكلية العسكرية التكنولوجية تحصل على شهادة «الاعتماد المؤسسي»
- ارتفاع سعر الذهب عالميا.. وجنيه زيادة للجرام محليا
- «آمنة» يناقش مع «النواب» التصالح في مخالفات البناء
- «مريم وتغريد»: بطولة في المصارعة.. وصداقة في الحياة
الصفحة الثالثة:
- رئيس الوزراء: بنبني البلد.. و«حياة كريمة» تغير حياة المصريين
- مقال للدكتور محمود مسلم تحت عنوان «الإخوان كلهم واحد»
- «التعليم»: تدريب 5 آلاف معلم بـ«الخامس الابتدائي»
- «التجارة»: مصر تفتح ذراعيها للشركات السعودية
- تعاون «مصري- ياباني» لإصدار سندات «خضراء»
- الفريق أسامة عسكر يبحث التعاون العسكري مع «مالاوي»
- اليوم.. آخر فرصة لتسجيل رغبات المرحلة الثالثة للتنسيق
- مصر تعزي الصين في ضحايا زلزال «سيتشوان»
- تعاون إقليمي لدعم إمدادات الغاز إلى أوروبا
الصفحة الرابعة:
- قطار «الحوار الوطني» يصل محطته الخامسة باستكمال هيكل غالبية اللجان
- واكتمل الحوار السياسي «الكل له صوت»
- «مجلس الأمناء» يستكمل المحورين الاقتصادي والمجتمعي 10 سبتمبر
- مقرر المحور السياسي: إعادة النظر في قانون الأحزاب
- مقرر مساعد المحور الاجتماعي: يجب أن يشمل الحوار الجميع
- مقرر مساعد «الحقوق السياسية»: نحن أمام مهمة وطنية
- مقرر مساعد «المحليات»: مهمتنا مواجهة الفساد
- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «الحالة الحرفوشية»
الصفحة الخامسة:
- السيسي لـ «أبو مازن»: نؤيد حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.. ومطلوب تكاتف الجهود للحفاظ على التهدئة في غزة
- مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية.. جهود حماية الشعب الفلسطيني
- برعاية السيسي.. منتدى التعاون الدولي يناقش قضايا المناح بالعاصمة الإدارية اليوم
الصفحة السادسة:
- وزيرة البيئة لـ«الوطن»: مشاركة 30 ألفًا في «cop 27» بينهم 100 من الرؤساء والملوك لمدة 12 يومًا أفضل تسويق للسياحة والمشروعات القومية
- ياسمين فؤاد: جاهزون لإطلاق فعاليات قمة المناخ في شرم الشيخ بدعم الرئيس السيسي.. والمستقبل للوظائف الخضراء
- المنطقة الخضراء مقامة على شكل زهرة اللوتس.. وتلقينا 80 طلبًا لحجز أجنحة العرض.. والبعض طلب مساحات من 400 إلى 1000 متر.. وأطلقنا برنامج «نوفي» بـ 9 مشروعات تقدم حلولًا لمشكلات وقضايا الطاقة والمياه والغذاء
- «حياة كريمة» أحد حلول التكيف مع التغيرات المناخية من خلال مشروعات البايوجاز والطاقة الشمسية.. وأسهمنا بزراعة 27 ألف شجرة للتخفيف من حدة الانبعاثات
الصفحة السابعة:
- «مانولوفيتش» مديرًا فنيًا للاتحاد السكندري
- الزمالك إلى قطر بالقوة الضاربة للبحث عن «كأس لوسيل»
- «شيكابالا» يحفز اللاعبين.. «جاد» يقترب من القلعة البيضاء.. وضغوط لضم «كمال» قبل مشاركته مع فيوتشر في كأس الـ«كونفيدرالية».
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- المصري: لا نفكر في التعاقد مع «كهربا»
- 8 مواجهات من العيار الثقيل في بداية أحلام الكبار بدوري أبطال أوروبا
الصفحة الثامنة والأخيرة
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