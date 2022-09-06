جمارك السويس تعلن حصيلة أغسطس من رسوم وضرائب: 5 مليارات و685 مليون جنيه

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، حصيلة الرسوم والضرائب بجمارك السويس التابعة للمصلحة خلال شهر أغسطس الماضي، لتسجل نحو 5.6 مليار جنيه.

وقالت مصلحة الجمارك في بيان، إن إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال شهر أغسطس، بلغت خمسة مليارات و685 مليون و398 ألف جنيه.

الإفراج عن 13075 شهادة جمركية

وأوضحت «الجمارك»، أن الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة رشاد أمين عبدالمعطى رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، أفرجت عن مشمول عدد 13075 شهادة جمركية، خلال شهر أغسطس 2022، وذلك لكل السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة، منها الخيوط والمنسوجات والأجهزه الكهربائية وأجهزه الاستقبال والبلاستيك ومنتجات بترولية وغيرها.

وأكدت أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد، بلغت مليار و725 مليون و483 ألف جنيه فيما بلغت ضرائب القيمة المضافة 3 مليارات و462 مليون و332 ألف و583 جنيها، وبلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات، نحو 426 مليون و741 ألف جنيه.

سلع استراتيجية وبضائع عامة

وخلال شهر أغسطس 2022، قامت جمارك الصادر بالسويس، بتصدير مشمول 3162 بیان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي- سماح مؤقت- دروباك)، بقيمة بلغت 6 مليار و527 مليون و287 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة، منها رمال طبيعية وعصائر ومستحضرات تجميل وعلف للدواجن وغيرها، تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية، التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس، بحوالى مليون و936 ألف جنيه.

وخلال الفترة ذاتها، بلغت حصيلة المهمل حوالى 37 مليون 240 ألف جنيه، وتم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالى 31 مليون و664 ألف جنيه.

وبذلك يبلغ أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، المحصلة لجمارك السويس خلال شهر أغسطس 2022، نحو 5 مليار و685 مليون و398 ألف جنيه.