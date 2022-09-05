2.2 مليار جنيه حصيلة الضرائب والرسوم بجمارك الدخيلة

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أن حصيلة جمارك الدخيلة بلغت نحو 2 مليار خلال أغسطس 2022، بعدما أفرجت الإدارة المركزية عن مشمول 7576 شهادة جمركية.

حصيلة جمارك الدخيلة خلال الشهر الماضي

وقالت «الجمارك» في بيانها، إن حصيلة جمارك الدخيلة خلال الشهر الماضي تخطت حاجز الـ2.2 مليار جنيه بعدما أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة خلال شهر أغسطس 2022 عن 7576 شهادة جمركية وارد نهائي، وذلك لكافة البضائع العامة والسلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وغيرها الأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف وقطع غيار الموتوسيكلات، والسيارات وغيرها ».

حصيلة الرسوم الجمركية عن شهادات الوارد

أوضحت «الجمارك» أن الرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت ‏خلال أغسطس الماضي نحو 242 مليون و250 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة حوالي 1 مليار و515 مليون و819 ألف جنيه، بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عنها 451‏ مليون و689 ألف جنيه.

وخلال شهر أغسطس الماضي جرى تصدير مشمول 2655‏ بيانا جمركيا تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي - سماح مؤقت – دروباك ) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها الألومنيوم، المواد الغذائية، الإستانلس، والرخام، ومنتجات أخرى بقيمة إجمالية بلغت 1 مليار و337 مليون و60‏ ألف جنيه، وجرى تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي جرى تصدير مشمولها من جمارك الدخيلة بمبلغ 420 ألف جنيه.

وحصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن عن عدد 473 بيانا جمركيا بحوالي مليون و879 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك الدخيلة خلال شهر أغسطس 2022 حوالي 2 مليار و212‏ مليون و58‏ ألف جنيه.