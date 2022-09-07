رئيس «إسعاف سوهاج» يروي تفاصيل تسليم مبلغ ضخم لأسر ضحيتي حادث سير

مليونا جنيه قيمة أمانات عثر عليها وحدة إسعاف بمحافظة سوهاج بحوذة ضحيتين لحادث سير عقب التوجه لموقع حادث انقلاب سيارة ملاكي صباح اليوم، وجرى تسليم المبلغ الضخم لأسرتي ضحايا الحادث عن طريق مركز الشرطة بعد أن أخطر رجال الإسعاف بالعثور على المبلغ.

ووفقا لحديث الدكتور هاني فؤاد رئيس مرفق الإسعاف بمحافظة سوهاج لـ«الوطن» أنه تلقى مرفق الإسعاف بالسادسة صباح اليوم إخطارا بحادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربي ووجود ضحيتين داخل السيارة، وعلى الفور توجهت وحدة إسعاف لموقع الحادث.

وأضاف فؤاد أنه فور وصول وحدة الإسعاف عثر على أمانات بحوذة المتوفيين، مبلغ مالي يبلغ مليون وتسعمائة وثلاثة وعشرين ألفا و820 جنيها مصريا، وهاتفي محمول ليتم على الفور تحريزها لتسليمها لمركز الشرطة.

الاختيار الوحيد لهيئة الإسعاف تسليم الأمانات

وعن المشاركين بوحدة الإسعاف التي عثرت على المبلغ المالى، أوضح أنه شارك المسعف عماد رويس والسائق علاء أحمد إبراهيم.

وبسؤال رئيس مرفق الإسعاف بمحافظة سوهاج عن وجود احتمالية عدم تسليم الأموال من الفريق المشارك بالإسعاف، أوضح أنه لا خيار لدى المسعفين ووحدة الإسعاف بتسليم الأمانات قائلا «معندناش شيطان في الشغل، وكل الأمانات بتتسلم ودي مش أول مرة نسلم أمانات دي عملية متكررة لكن أخدت زخم لكبر المبلغ المالى ولتشيرها على الفيس بوك».

وأكد ذلك المشاركين بالحملة أنه لا خيار عن تسليم الأمانات في الأرواح والأموات أمانة لدي مرفق الإسعاف.

تكريم المشاركين بالحملة.. المسعف والسائق

وقد أعلن الدكتور هاني فؤاد لـ«الوطن» أنه سيتم صباح اليوم تكريم السائق والمسعف من هيئة الإسعاف المصرية، ومنح كل منهما مبلغا ماليا.

وتم تسليم المبلغ المالى الذي يقدر بحوالي اثنين مليون جنيه لذوى الضحايا من خلال مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج .

وشهد الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة بمحافظة أسيوط، حادث انقلاب سيارة ملاكي والذي أسفر عن وفاة شخصين، وبانتقال الإسعاف إلى مكان الحادث عثر على مبلغ مليون و923 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدد 2 هاتف محمول، وجرى تسليم هذه الممتلكات لأهالي المتوفين عن طريق مركز شرطة جهينة بعد تحرير محضر تسليم أمانات.