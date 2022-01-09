وظائف شاغرة في هيئة الإسعاف المصرية.. اعرف الشروط وأوراق التقديم

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن حاجة هيئة الإسعاف المصرية إلى أفرادٍ للعمل بغرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية، للعمل بنظام الانتداب «داخلي، خارجي»، موضحة أن نظام العمل لمدة 12 ساعة، يتخلله فترات راحة محددة، وكذا الشروط الواجب تقدمها في المتقدم للحصول على الوظيفة.

وتستعرض «الوطن» شروط التقدم لـ وظائف الإسعاف الجديدة، الأوراق والمستندات المطلوبة، وطريقة التقديم، وآخر موعد للتقديم، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر صفحتها الرسمية، على «فيس بوك»، استمراراً لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

شروط وظائف هيئة الاسعاف

واستعرضت هيئة الإسعاف المصرية شروط التعيين بالوظائف الشاغرة لديها، حيث أوضحت أنه يشترط في المتقدم، لشغل وظائف هيئة الإسعاف:

- الحصول على مؤهل عالٍ، ويفضل الحاصلين على مؤهلات «حاسب آلي، نظم ومعلومات».

- يكون المتقدم لديه خبرة في مجال الاتصالات.

- يشترط أن يكون السن أقل من 40 عامًا.

- وفيما يخص محل الإقامة، أوضحت الصحة أنه لا بد أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى.

- سيخضع المتقدم لشغل الوظائف لاختباراتٍ، ومقابلة شخصية.

طريقة التقديم لشغل وظائف هيئة الإسعاف

وطالبت هيئة الإسعاف المصرية، الراغبين في التقديم على فرص العمل بإرسال المستندات على البريد الإلكتروني technical.office@eao.gov.eg، أو تسليم المستندات باليد إلى مكتب العلاقات العامة بمقر الهيئة المؤقت بشارع البحر الأعظم، في الجيزة.

المستندات المطلوبة لشغل وظائف هيئة الاسعاف

حددت الهيئة المستندات المطلوبة، لشغل الوظيفة، والتي تتمثل في:

- السيرة الذاتية.

- بيان حالة وظيفية.

- شهادة المؤهل.

- شهادات خبرة في المجال ذاته «إن وجد».

وكشفت الهيئة عن استمرار فتح التسجيل للوظائف لمدة أسبوع، على أن يكون التقديم لشغل الوظيفة متاحا حتى السبت الموافق 15 يناير 2022.