«إعادة التدوير».. ورش عمل لمنصة مناخ الإسماعيلية لتوعية المواطنين

قالت الدكتورة ماجدة عطا منسقة منصة المناخ في الإسماعيلية، إن المنصة استهدفت إقامة ورش عمل حول «إعادة التدوير وإعادة الاستخدام» على مدار الأيام الماضية لرفع الوعي لدي الأطفال والشباب.

وأضافت عطا في تصريحات خاصة لجريدة الوطن، أنه تم إقامة العديد من الفاعليات بالتعاون مع الشباب والرياضة الي جانب فرق الكشافة لتعريفهم بمخاطر التغير المناخي ورفع الوعي بمخاطره.

عطا: فصل المخلفات وإعادة تدويرها ضمن خطط التوعية

وقالت الدكتورة ماجدة عطا أن منصة مناخ الإسماعيلية نفذت ورش عمل بالتعاون مع مبادرة "مساهم في بيئتنا" بإشراف كريم البيومي المدير التنفيذي للاسماعيلية الجديدة لتكنولوجيا ادارة المخلفات ومؤسس مبادرة "مستخدمها مساهم في بيئتنا".

واضافت أن الورشة استهدفت رفع الوعي البيئي وكيفية التخلص الآمن من المخلفات والتشجيع علي الفصل للمخلفات من المنبع للمساهمة في الاقتصاد الاخضر.

ورش عمل بالتعاون مع الكشافة

وقالت الدكتورة ماجدة عطا أنه تم إقامة العديد من ورش العمل بالتعاون مع الكشافة البحرية بالإسماعيلية لرفع وعي الأشبال بالكشافة تضمنت التعريف بتأثير المخلفات علي البيئة وكيفية التخلص الامن والتعريف بأنواع المخلفات.

كما شمل الحديث عن اعادة التدوير والإقتصاد الأخضر و أنواع المخلفات القابلة لإعادة التدوير من مخلفات الحياة اليومية وكيفية استغلالها في نماذج إعادة الاستخدام والفرق بين اعادة التدوير وإعادة الاستخدام.

وقابت أنه تم العمل علي نموذج من الكاوتش القديم والاسلاك لصندوق مخلفات يعزز الفصل من المنبع للمخلفات، بأيدي أشبال الكشافة بقيادة القائد كريم مادي.

وقالت عطا أن المنصة تعمل علي تحديد الأولويات والتحديات المناخية بالمحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة كمحافظة الإسماعيلية والمديريات الخدمية والمجلس القومي للمرأة وجامعة قناة السويس لما لها من دور ريادي.