«تعليم الإسماعيلية»: تدريب المعلمين على توعية الطلاب بمخاطر التغير المناخي

نظمت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، تدريبا لعدد من المعلمين لدعم مهاراتهم في توعية الطلاب بالتغيرات المناخية، ضمن استعدادات المديرية لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وقال طه عجلان، مدير مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية، إن التدريب يأتي في ضوء تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار الاهتمام بالتنمية المهنية للمعلمين من خلال التدريبات.

العمل على توعية المعلمين قبل الطلاب

وأضاف «عجلان»، في تصريحات صحفية على هامش التدريب، أن فعاليات تدريبات الترقي للمعلمين والتدريب على حقيبة المعلمين للتغير المناخي جاءت لدعم مهارات المعلمين في تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية، في ضوء متطلبات التنمية المستدامة اللازمة لمنح شهادة الصلاحية للترقي لوظائف المعلمين.

وتابع، أنه شهد التدريب بمدرسة صفية زغلول التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، مشيرا إلى أن الهدف من التدريب هو رفع كفاءة وتنمية مهارات المعلمين ونقل الخبرات والتجارب الحياتية وتطبيقها في المدارس.

تدريب المعلمين سيؤثر على الطلاب بالإيجاب

وأشار الى أن التدريب سيؤثر بالإيجاب على سلوك الطلاب من خلال ممارسات بيئية صحيحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والارتقاء بمستوى الأداء المهني للمعلمين، بما يتواكب مع استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين مؤتمر المناخ COP27، والمقرر عقده خلال الفترة بين 7 و18 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

وأكد «عجلان» أنه يتم تدريب المعلمين على برنامجين تدريبيين، الأول بعنوان دعم مهارات المعلمين في تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية في ضوء متطلبات التنمية المستدامة، والبرنامج الثاني تفعيل دور مدير المدرسة لتنمية الوعي بالتغيرات المناخية وتعزيز الممارسات الصحيحة لدى الطلاب في ضوء متطلبات التنمية المستدامة.

وتناول البرنامج التدريبي العديد من المحاور الهامة، كالمحافظة على البيئة من التلوث وإعداد أنشطة طلابية لتنمية وعي الطلاب بالقضايا البيئية والتغيرات المناخية.