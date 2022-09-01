ماكرون: التغير المناخي سيكون الدافع الأول للهجرة في المستقبل القريب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنّ ظاهرة التغير المناخي تؤثر على حياتنا اليومي، وأصبحت اليوم سببًا للهجرة وستكون الدافع الأول للهجرة في المستقبل القريب وستغير التوازن العالمي.

وأضاف ماكرون، خلال كلمة بشأن سياسة بلاده الخارجية: «يضاف إليها أزمتي الغذاء والطاقة، وهذا موضوع جيوسياسي بشكل كامل، ودولنا الأوروبية تواجه هذه الأزمات بشكل أكبر».

ماكرون: أزمة المناخ دقت ناقوس خطر

وتابع الرئيس الفرنسي، بأن أزمة المناخ دقت ناقوس خطر لا يمكن التغاضي عنه بعد اليوم، مشددًا على أن العالم يشهد أزمات طابعها عالمي، وهو ما يؤكد أهمية تضافر الجهود لإيجاد حلول لهذه المشكلات، حيث لن يتم التوصل إلى هذه المشكلات على الصعيد الوطني، ولكن الدولي.

وأشار إلى أنّ النظام الاقتصادي الليبرالي والذي سمح بإخراج الملايين من الناس والمواطنين من الفقر تزعزع، ولم يعد كما كان عليه في فرنسا أو على الساحة الدولية، لافتًا إلى أن الأزمة المالية الحالية تسببت في زعزعة التوافق الدولي.