الملا: فرص كبيرة للتعاون بين دول شرق المتوسط لاستغلال احتياطيات الغاز بالمنطقة

أكّد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنَّ هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين دول منتدى غاز شرق المتوسط في استغلال احتياطيات الغاز بالمنطقة بالشكل الأمثل، وان البنية التحتية المتميزة لمصر في مجال الغاز الطبيعي عنصر أساسي في نجاح هذا التعاون.

وأشار إلى أنَّ مصر توافقت مع دول المنتدى على سرعة تحقيق الأولويات خلال الفترة المقبلة التي تتمثل في الاستفادة من الإمكانات والطاقات الكاملة لمصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي بمصر والاكتشافات الحالية بمنطقة شرق المتوسط للمساهمة في استغلال موارد المنطقة من الغاز بشكل اقتصادي ونقلها لأوروبا لتلبية جانب من الطلب.

مؤتمر «غازتك 2022»

جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول، في جلسة نقاشية وزارية بعنوان «تسريع وتيرة استغلال إمكانات الغاز الكاملة في منطقة شرق المتوسط»، التي أقامها منتدى غاز شرق المتوسط ضمن فعاليات مؤتمر «غازتك 2022» المنعقد حالياً بمدينة ميلانو الإيطالية.

وضمت الجلسة كل من ناتاشا بيليديس وزيرة الطاقة والصناعة والتجارة القبرصية، ولورا لوشمان نائب أمين مساعد مكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية، وأسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، وألكساندرا سدوكو الأمين العام للطاقة والثروة المعدنية اليونانية، وجويدو بروسكو رئيس عمليات الموارد الطبيعية بشركة «إيني» الإيطالية.

مذكرة تفاهم ثلاثية

وأضاف الملا، أنَّ مذكرة التفاهم الثلاثية التي تمّ توقيعها لنقل غاز شرق المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي عبر مصر خطوة مهمة تمهد الطريق لمشروعات ناجحة في هذا الإطار، مؤكّداً دور الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية في تقديم الدعم للإسراع بوتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة لاستغلال احتياطيات غاز شرق المتوسط والمتمثل في توفير الخبرات والتكنولوجيات والتمويل.

كما تطرق الملا إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول المصري وكبريات الطاقة العالمية في التعاون لاستغلال البنية التحتية واحتياطيات الغاز بالمنطقة، مستشهداً بنجاح نموذج الشراكة مع شركة «إيني» الإيطالية والنجاح الذي تمّ تحقيقه في مشروع تنمية حقل ظهر العملاق في شرق المتوسط، الذي تمّ وضعه على خريطة الإنتاج في وقت قياسي، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في مصر وتحولها من مستورد إلى مُصدر للغاز وخاصة لأوروبا.