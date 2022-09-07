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بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة «مدبولي» في العاصمة الإدارية

كتب:

محمد مجدي
10:19 ص | الأربعاء 07 سبتمبر 2022
جانب من الاجتماع السابق لمجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي

جانب من الاجتماع السابق لمجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية

ويتابع الاجتماع عددا من الملفات المهمة، وبينها الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الأزمة «الأوكرانية – الروسية».

كان رئيس مجلس الوزراء، ذكر خلال جولته التفقدية بمحافظة الفيوم صباح أمس، أنّ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، سيشهد قرارا بشأن سعر متر الأراضي الصناعية، على أن يكون ذلك دون حساب قيمة الأرض، ووفقا لتكلفة المرافق فقط.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.