بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة «مدبولي» في العاصمة الإدارية

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة.

التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية

ويتابع الاجتماع عددا من الملفات المهمة، وبينها الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الأزمة «الأوكرانية – الروسية».

كان رئيس مجلس الوزراء، ذكر خلال جولته التفقدية بمحافظة الفيوم صباح أمس، أنّ اجتماع مجلس الوزراء المقبل، سيشهد قرارا بشأن سعر متر الأراضي الصناعية، على أن يكون ذلك دون حساب قيمة الأرض، ووفقا لتكلفة المرافق فقط.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..