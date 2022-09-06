خبيرة تشيد بتصريحات مدبولي: استدامة النمو الاقتصادي تتطلب الشمولية

أشادت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، التي أدلى بها على هامش جولته التفقدية لمشروعات «حياة كريمة» في محافظة الفيوم، إذ ذكرت أن المستثمر يحتاج الفترة المقبلة، لمناخ اقتصادي مهيأ، سواء من ناحية سياسات اقتصادية كلية، أو سياسات سعر صرف أكثر وضوحًا واتساقًا مع أساسيات سعر الصرف بالخارج، دون وجود أي صدمات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الذي يعرض على شاشة «ON».

مصر تحتاج الفترة القادمة لمزيد من الاستثمار في رأس المال البشري

أضافت «بدير» أن مصر تحتاج الفترة المقبلة لمزيد من الاستثمار في رأس المال البشري وتطويرها، وتوفير المهارات اللازمة، فضلًا عن الشفافية في السياسات، فهذه المحفزات الرئيسية الحقيقية التي يحتاجها أي مستثمر وبدونها لن يتحقق المرجو، موضحة أن استدامة النمو الاقتصادي تتطلب الشمولية والاهتمام بالقطاعات المحرومة من فرص العمل ومعدلات النمو، ويجب تنويع فرص العمالة في قطاعات أخرى، «مش شرط بس في قطاعات التشييد والبناء لازم تكون في قطاعات أخرى أيضاً».

تصريحات مدبولي أجابت عن العديد من تساؤلات الشارع المصري

فيما ذكرت الإعلامية لميس الحديدي، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، أجابت عن العديد من تساؤلات الشارع المصري حول المشروعات القومية وحوافز الاستثمار والديون وغيرها وكذلك معدلات البطالة، موضحة أن تصريحات مدبولي مهمة للغاية وفي توقيت أهم، خاصة بعد انتشار العديد من التقارير الأجنبية التي تُقلق البعض من الاقتصاد المصري، لذلك كان من المهم على رئيس الوزراء أن يتحدث مع المواطنين، «القضية ليست فقط في الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن في كيفية وسبل مواجهتها».

مشروع حياة كريمة يسعى لتحسين حياة نحو 58 مليون مواطن

وتابعت: «صحيح فيه جزء من الأزمة الاقتصادية متعلق بالأزمة العالمية، لكنه من الشق المهم أن نعرف ما يجب أن نفعله في الاقتصاد المصري محليًا»، موضحًة أن مشروع حياة كريمة يستهدف الريف المصري ويسعى لتحسين حياة نحو 58 مليون مواطن مصري في مختلف المحافظات، ولذلك أصبح أهم مشروع تنموي في العصر الحديث.