حادث على كورنيش إسكندرية يدمر حياة طفل.. 35 يوما في العناية المركزة

35 يومًا قضاها عبد الرحمن هيثم، 11 سنة، في غيبوبة تامة على الأجهزة داخل إحدى مستشفيات الإسكندرية نتيجة حادث سير تعرض له رفقة شقيقته ووالدته على كورنيش الإسكندرية، وتعرض هو للضرر إذ يرقد بين الحياة والموت في العناية المركزة.

أكد هيثم شحاتة والد الطفل، أن نجله كان يسير رفقة والدته وشقيقته على كورنيش الإسكندرية فصدمتهم سيارة مسرعة أمام نادي التطبيقيين، وأصابتهم بإصابات مختلفة، كان لـ"عبد الرحمن" الأثر الأكبر منها كونه يرقد حاليا بين الحياة والموت بالرعاية المركزة لمستشفى خاص، مشيرا إلى أنه أنفق 250 ألف جنيه دون أي تحسن، ليتخذ والده قرارًا بنقله إلى مستشفى الطلبة التابعة للتأمين الصحي.

والد الطفل يحرر محضرين ضد مرتكب الحادث والمستشفى الخاص

وأضاف شحاتة لـ«الوطن»، أنه حرر محضرًا رقم 15768 جنح الرمل، تجاه مرتكب الحادث الذي صدم طفليه وزوجته على كورنيش الإسكندرية، لافتاً إلى تحرير محضر آخر ضد المستشفى الخاص الذي سبب تأخر حالة نجله وإصابته بقرح فراش.

وأشار إلى أنه صرف إجمالي 250 ألف جنيه في 10 أيام منذ 31 يوليو الماضي؛ تاريخ دخول ابنه المستشفى وحتى 9 أغسطس تاريخ خروجه منه، مؤكدا أنه فوجئ بإعطاء المستشفى له كشف حساب بقيمة 153 ألف جنيه فقط، مدعين أن الحسابات الأخرى خارجية لا تدون، وعلى إثرها حرر محضرا ونقل ابنه إلى مستشفى الطلبة: «صرفت اللي معايا واستلفت عشان أنقذ ابني».

والد الطفل يطالب بنقل ابنه للمستشفى الجامعي بسموحة

وناشد والد الطفل عبد الرحمن، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتدخل لإنقاذ ابنه من الموت، والموافقة على نقله لمستشفى متخصص في المخ والأعصاب تناسب حالته: «مستشفى الطلبة رغم إن فيها اهتمام إلا أنها مستشفى عام لا تناسب حالة ابني، لأنه محتاج عناية مركزة تسمي Bicu لا تتوفر إلا في مستشفى سموحة الجامعي وأبو الريش، لأن أطباء المخ والأعصاب بها مقيمين بالعناية».