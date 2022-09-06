5 شواطئ آمنة في الإسكندرية رغم ارتفاع الأمواج.. تعرف عليها

طوفان كبير اجتاح شواطئ الإسكندرية، اليوم، نتيجة ارتفاع الأمواج ووصولها إلى 3 أمتار، الأمر الذي تبعه رفع الرايات الحمراء في شواطئ غرب والعجمي، ومنع النزول بها، بالإضافة إلى رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الشرقي، والنزول بحذر شديد، إلا أنه وسط ذلك كانت هناك شواطئ أخرى متاح نزول البحر بها بأمان كونها شواطئ آمنة.

شواطئ آمنة في الإسكندرية

وبحسب اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، فإن شواطئ القطاع الشرقي قامت برفع الراية الصفراء فيما عدا بعض الشواطئ التي لم تتأثر نتيجة تواجد حواجز الأمواج أمامها مثل «ابوهيف المميز، إسحاق حلمي، إيناس حقي، ميامي العام، السرايا العام».

سبب وجود شواطئ آمنة في الإسكندرية رغم ارتفاع الأمواج

وأكد «رشاد» لـ«الوطن»، أن مشروع حماية الشواطئ قدم فوائد عدة للمدينة الساحلية، لعل أبرزها وجود شواطئ آمنة تقل فيها الدوامات والأمواج، ما يجعلها شواطئ مهيأة لجميع المصطافين من أجل النزول بشكل آمن على حياتهم.

غلق شواطئ العجمي غرب الإسكندرية لخطورتها

وأكد أنه تم غلق شواطئ غرب الإسكندرية أي شواطئ العجمي، بسبب ارتفاع الأمواج فيها ورفع الرايات الحمراء، فيما أتيح النزول في شواطئ شرق الإسكندرية، ولكن بحذر شديد، وفي المساحات الآمنة مع رفع الرايات الصفراء.

تحذيرات من أمواج الإسكندرية

وطالب رئيس مصايف الإسكندرية الجميع بالالتزام بالتعليمات، ومتابعة ألوان الرايات المرفوعة واتباع تعليمات رجال الإنقاذ بالتزامن مع ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية، مشددا على توخي الحيطة والحذر وعدم التوغل في مياه البحر والتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب، وتجنب ركوب البدالات بشكل نهائي.