قضيتا رأي عام وغلق شواطئ الإسكندرية ومطروح.. ماذا يحدث في محافظات مصر؟

شهدت محافظات مصر عددا من الأحداث المهمة خلال الساعات القليلة الماضية، التي كانت وما زالت حديث الساعة، لعل أبرزها محاكمة مصطفى البنك، مستريح أسوان الشهير بـ«مستريح المواشي» في صعيد مصر، بالإضافة إلى محاكمة قاتل سلمى في الشرقية، فيما كان شمال مصر على موعد مع أحداث عاصفة بارتفاع الأمواج على السواحل الشمالية بالتحديد في الإسكندرية ومطروح وما تبعها من إجراءات صارمة حفاظا على حياة المواطنين.

تأجيل محاكمة مستريح أسوان

البداية من صعيد مصر، حيث محاكمة المتهم مصطفى البنك مستريح أسوان الشهير بـ«مستريح المواشي»، الذي اشتهر باحتياله على المواطنين في قرابة مليار جنيه، تلك المحاكمة التي تنظر فيها محكمة قنا الاقتصادية، المنعقدة بمحكمة الجنايات، والتي تبعها تأجيل إلى جلسة 1 أكتوبر، لاستكمال الطلبات السابقة من حضور الشهود والاستماع لأقوال رئيس مباحث الأموال العامة.

إحالة قاتل سلمى إلى مستشفى الأمراض العقلية

في الجانب القضائى أيضا ولكن من قنا إلى الشرقية، حيث قررت محكمة جنايات الزقازيق في مصر، إيداع المتهم بقتل الفتاة سلمى، مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب جريمته، فيما حددت المحكمة جلسة 3 أكتوبر المقبل؛ لاستئناف محاكمة المتهم عقب ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بشأن بيان مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الجريمة.

حظر نزول الشواطئ في الإسكندرية ومطروح

وبعيدا عن وسط وصعيد مصر، فكان الشمال على يوم عاصف نتيجة ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية ومطروح، الذي تبعها قرارات صارمة للحفاظ على حياة المواطنين، أولها قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسى مطروح حظر نزول المواطنين إلى 9 شواطئ مفتوحة على البحر الكبير بدون ألسنة أو خلجان وحواجز خرسانية؛ بسبب ارتفاع الأمواج بها.

ذات القرار اتخذته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية بحظر النزول في شواطئ غرب الإسكندرية أي شواطئ العجمي لذات السبب، فيما أتاحت النزول في شواطئ شرق الإسكندرية ولكن بحذر شديد وفي المساحات الآمنة.

على الرغم من ذلك تضرر عدد من الشواطئ في الإسكندرية والكافتيريات المطلة على البحر نتيجة ارتفاع الأمواج التي وصلت إلى 3 أمتار اليوم ومن المتوقع استمرار ذات الأمر غدا.