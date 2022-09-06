انطلاق مبادرة 100 مليون شجرة بغرس شتلات زيتون في 25 مدرسة بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك من المدرسة الثانوية الزخرفية العسكرية بمرسى مطروح، بحضور النائبة سحر عيد، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة، والمهندس حسين السنيني مدير تنمية القرية منسق عام مبادرة حياة كريمة، والدكتور محمد سالم بمركز التنمية المستدامة، ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح، وأميرة منير وكيل مديرية الشباب والرياضة، وعمد ومشايخ القبائل ولفيف من قيادات التربية والتعليم ومجلس الأمناء.

مبادرة الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة

وقال محافظ مطروح إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي ضمن اهتمام القيادة القيادة السياسية بجميع مجالات التنمية، ومنها الزراعية والبيئية مع إطلاق مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، في إطار زيادة المساحة الخضراء والرقعة الزراعية، بما يوفر عائد اقتصادي ويحافظ على البيئة، واستعدادا للمؤتمر الدولي للمناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

زراعة الأشجار في 25 مدرسة

وأضاف أن بداية إطلاق مبادرة 100 مليون شجرة من خلال زراعة أشجار في 25 مدرسة فنية على مستوى المحافظة، يتبعها مدارس التعليم العام ومراكز الشباب، وغرس محافظ مطروح شجرة زيتون إيذانًا ببدء المبادرة، وكذلك الحضور وطلاب المدرسة مع إنشاء وتنظيم شبكة ري حديثة بموقع الزراعة بالمدرسة، موجها بتشكيل لجان متابعة فرعية بكل مدرسة للإشراف على الأشجار ورعايتها، مع التوسع في زراعة الأشجار الملائمة لطبيعة المناخ والتربة بمطروح، وتحديد الأماكن المناسبة، وحصر أعداد الأشجار التي جرى زراعتها في المبادرة.

وأوضح انه جرى تشكيل لجنة من الجهات المعنية بالمحافظة لمتابعة تنفيذ المبادرة وتوفير الشتلات اللازمة سواء من خلال التعاون مع مركز التنمية المستدامة ومديرية الزراعة وتنمية القرية ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال ووزارة البيئة والأمانة التنفيذية لازالة الالغام وغيرها مع وضع خطة للتنفيذ بمشاركة وتعاون جميع الجهات ومجالس امناء المدارس والطلاب.