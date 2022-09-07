«الملا» يبحث التعاون في استكشاف وصناعة الغاز والبترول مع مسؤولين هنود

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمنظمات العالمية، شملت لقاء مع وزير البترول والغاز الطبيعي بدولة الهند، ومدير التحول الرقمي بشركة ساب العالمية ومدير مؤتمر OMC 2023، وذلك في ضوء العمل على توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة، وعقد مزيد من الشراكات التنموية تمهيدا لضخ استثمارات جديدة بقطاع البترول المصري، في ظل الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر، وكذلك بحث آخر الاستعدادات الخاصة بعقد قمة المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر «غازتك 2022» بمدينة ميلانو الإيطالية.

تعاون مصري هندي في أنشطة الصناعة البترولية

واجتمع المهندس طارق الملا، مع شري هارديب سينغ بوري، وزير البترول والغاز الهندي والوفد المرافق له، حيث شهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في أنشطة صناعة البترول والغاز.

وخلال الاجتماع، أكد الملا عمق العلاقة التاريخية التي تربط مصر والهند، واستعرض الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع البترول المصري، والنجاحات التي تم تحقيقها خلال الفترة الأخيرة.

تطوير مصافي التكرير في مصر

من جانبه، أكد بوري، اهتمام الشركات الهندية بزيادة التعاون في مجال تطوير مصافي التكرير في مصر، وفي إطار توجه الهند بتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، أعرب بوري عن رغبة بلاده ببحث الفرص لتنفيذ مشروعات للطاقة في الهند، من خلال شركات قطاع البترول المصري، خاصة في ضوء خبراتها المتميزة في أنشطة صناعة البترول والغاز، حيث اتفق الجانبان على مواصلة بحث تعزيز أطر التعاون المشترك، خاصة في مجالات التوسع في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود صديق للبيئة.

وفى نهاية الاجتماع، وجّه المهندس طارق الملا، الدعوة لسينغ، للمشاركة في النسخة القادمة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول «إيجبس 2023» الذي يعقد في الفترة من 13 - 15 فبراير 2023، كما وجّه سينغ الدعوة للملا للمشاركة في مؤتمر الطاقة بالهند، المقرر عقده أوائل شهر فبراير 2023.

تعاون مثمر في مجال التحول الرقمي

كما عقد وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع هدى منصور، مدير التحول الرقمي الذكي بشركة ساب للبرمجيات، والوفد المرافق لها، حيث شهد اللقاء استعراض موقف التعاون مع شركة ساب، التي تعد شريك استراتيجي لتنفيذ رؤية واستراتيجية قطاع البترول المصري للتحول الرقمي.

من جانبها، أكدت شركة ساب، اعتزازها بالتعاون مع قطاع البترول لتنفيذ حزمة من مشروعات لأنظمة إدارة الموارد والأصول بالشركات، وجرى مناقشة سبل الاستفادة من حلول الشركة المتطورة لدعم شركات القطاع في تنفيذ خططها نحو الاستدامة، وخفض الانبعاثات خاصة في اطار استعداد قطاع البترول للمشاركة في فعاليات قمة المناخ نوفمبر المقبل.

مباحثات مشتركة مع OMC في التحول الطاقى

وعقد المهندس طارق الملا، لقاءً مع مونيكا سبادا، مدير مؤتمر OMC2023، حيث شهد اللقاء استعراض فرص التعاون المشترك للإعداد لقمة المناخ COP27، ووجّهت سبادا، الدعوة لوزير البترول والثروة المعدنية، للمشاركة في الجلسات التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع منظمة مرصد البحر الأبيض المتوسط، التي تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المهم التي ستلعبه منطقة حوض البحر المتوسط في عملية التحول الطاقي، وأشار الملا إلى ضرورة استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة للتوافق بشأن الفعاليات المشتركة التى يمكن تنظيمها خلال المؤتمر.